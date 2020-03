Ferenc pápa déli beszéde: Sose állj szóba a kísértővel!

Ferenc pápa magyarra fordított beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

Ma, nagyböjt első vasárnapján az evangélium (vö. Mt 4,1–11) elmondja, hogy Jézust, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban, „a Lélek kivezette a sivatagba, hogy az ördög megkísértse” (Mt 4,1). Jézus felkészül, hogy elkezdje küldetését, a mennyek országának hirdetését, s mint Mózes és Illés az Ószövetségben (vö. Kiv 24,18; 1Kir 19,8), negyvennapos böjtöt tart. Belép a „negyvennapos készületi időbe”.

Ennek a böjti időszaknak a végén fellép a kísértő, az ördög, és megpróbálja háromszor nehéz helyzetbe hozni Jézust. Az első kísértés arra épít, hogy Jézus éhes; az ördög ezt javasolja neki: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” (Mt 4,3). Kihívást intéz hozzá. Jézus válasza azonban világos: „Írva van: »Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, mely Isten szájából származik«” (Mt 4,4). Mózesre utal, aki emlékezteti a népet a sivatagban megtett hosszú útra, melynek során megtanulta, hogy élete Isten szavától függ (vö. MTörv 8,3).

Azután az ördög másodszor is kísérletet tesz (Mt 4,5–6), ravaszabb módon jár el, mert ő is a Szentírásra hivatkozik. A stratégia egyértelmű: ha te annyira bízol Isten hatalmában, akkor tapasztald is meg azt, maga a Szentírás állítja ugyanis, hogy az angyalok segítenek majd neked (Mt 4,6). De Jézus ebben az esetben sem engedi megtéveszteni magát, mert aki hisz, tudja, hogy Istent nem szabad próbára tenni, hanem rá kell bíznunk magunkat az ő jóságára. Ezért a Biblia szavaira, melyeket a sátán csalárd módon értelmez, Jézus egy másik idézettel válaszol: „Az is írva van: »Ne kísértsd Uradat, Istenedet!«” (Mt 4,7).

Végül, a harmadik próbálkozás (Mt 4,8–9) feltárja az ördög valódi szándékát: mivel a mennyek országának eljövetele az ő vereségének kezdetét jelzi, a gonosz szeretné eltéríteni Jézust küldetése teljesítésétől, s ezért felkínálja neki a politikai messianizmus perspektíváját. Jézus azonban elutasítja a hatalom és az emberi dicsőség bálványának imádását, s végül elűzi a kísértőt, mondván: „Távozz, sátán! Meg van írva ugyanis: »Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«” (Mt 4,10). És ezen a ponton, mivel Jézus hű az Atyától kapott megbízatáshoz, angyalok jönnek szolgálni neki (vö. Mt 4,11).

Ez egy dolgot tanít nekünk: Jézus nem folytat párbeszédet az ördöggel. Jézus Isten szavával válaszol az az ördögnek, nem a saját szavával. Sokszor előfordul, hogy a kísértés során elkezdünk szóba állni a kísértéssel, beszédbe elegyedünk az ördöggel: „Igen, megtehetem ezt…, majd meggyónom, aztán amazt, és a következőt.” Sose állj szóba az ördöggel! Jézus két dolgot csinál az ördöggel: elűzi, vagy, mint ebben az esetben, Isten szavával válaszol neki. Vigyázzatok: sose álljatok szóba a kísértéssel, sose folytassatok párbeszédet az ördöggel!

A sátán ma is betör az emberek életébe, hogy csábító javaslataival kísértse őket; hangját belekeveri a közé a sok hang közé, amelyek elaltatni igyekeznek az emberek lelkiismeretét. Sok oldalról érkeznek arra ösztönző üzenetek, hogy „engedd megkísérteni magad”, hogy átélhesd a törvényszegés mámorát. Jézus tapasztalata azt tanítja, hogy a kísértés megpróbál rávenni bennünket, hogy alternatív utat válasszunk Isten útjai helyett: „Tedd csak meg, nincs probléma, Isten majd megbocsát! Ragadd meg az öröm lehetőségét!” – „De ez bűn!” – „Dehogy, semmiség az egész!” Alternatív utak, melyek az önelégültség érzését keltik bennünk, az élet öncélú élvezetét kínálják. De mindez illuzórikus: hamarosan rájövünk, hogy minél távolabb kerülünk Istentől, annál védtelenebbnek és kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat az élet nagy problémáival szemben.

Ebben a nagyböjti időben segítsen bennünket Szűz Mária, annak anyja, aki széttiporja a kígyó fejét, hogy éberek legyünk a kísértésekkel szemben, ne adjuk meg magunkat e világ semmilyen bálványának, és kövessük Jézust a gonosz elleni küzdelemben! Így mi is győztesek leszünk, mint Jézus!



A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:

Kedves testvérek!

Köszöntelek mindnyájatokat, római hívők, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok!

Külön is köszönöm a formenterai fiatalokat, az ostuni hívőket és a római Pietrelcinai Szent Pio-plébániáról jött hívőket.

Mindenkinek kívánom, hogy a most kezdődött nagyböjti út a Lélek bőséges gyümölcseit hozza számára, és legyen gazdag jó cselekedetekben.

Elszomorítanak a hírek, melyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült sok emberről érkeznek, sok férfi, nő, gyermek menekül a háború elől, sok-sok bevándorló van szerte a világon, akik menedéket és segítséget kérnek. Ezekben a napokban nagyon súlyossá vált a helyzet! Imádkozzunk értük!

Kérlek benneteket, emlékezzetek meg imátokban a Római Kúria lelkigyakorlatáról, mely ma este kezdődik Aricciában. Sajnos a megfázás miatt idén nem tudok részt venni rajta, innen fogom követni az elmélkedéseket. Lélekben csatlakozom a kúriához, és mindenkihez, aki imádságos időszakot él meg, aki otthonában tart lelkigyakorlatot.

Szép vasárnapot és finom ebédet kívánok!

