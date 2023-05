Ferenc pápa: fontos megőrizni az Egyház audiovizuális örökségét

Megalakulásuk alkalmából szeretném atyai jókívánságaimat és őszinte bátorításomat kifejezni A Katolicizmus Audiovizuális Emlékei Alapítvány tagjainak, elnökének, igazgatótanácsának és tudományos bizottságának.

Azok a célkitűzések, amelyeket az Önök alapítványa követni kíván, az egész Egyház számára valóban sürgető kulturális szükségletre reagálnak. Nemrég a Dario Viganònak adott interjúmban a Lo sguardo porta del cuore (A tekintet a szív ajtaja) című könyvének kapcsán hangsúlyoztam annak fontosságát, hogy az egész egyházi közösség, és különösen a Szentszék, nagyobb elkötelezettséget tanúsítson a „képek emlékezetének” megőrzése iránt. Emellett az audiovizuális források közelmúltunk jelentős történelmi emlékeivé váltak.

„A kép korát éljük – mondtam az interjúban –, és ez a fajta dokumentáció mostanra a mi történelmünk része lett és az is marad: az írásos dokumentáció állandó kiegészítője. Ráadásul ezek a dokumentumok eredendően egyetemes jellegűek, mert felülemelkednek a nyelvi és kulturális határokon, és mindenki számára azonnal érthetőek.” Ugyanakkor hangsúlyoztam, hogy bár ezek a források az örökség új keletű formái, törékenyek, állandó gondoskodást igényelnek. A Katolikus Egyház sajnos már elvesztette a 19. és 20. századi történelmét elbeszélő audiovizuális dokumentáció jelentős részét az elhanyagoltság, valamint az erőforrások és a szakértelem hiánya miatt.

Ezen okokból örömmel fogadom egy olyan alapítvány megszületését, mint az Önöké, amelynek fő célja a katolicizmushoz kapcsolódó történelmi audiovizuális és hasonló dokumentációs örökség helyreállítása, megőrzése és értékelése. Fontos számomra, hogy az Önök intézménye a legkiemelkedőbb levéltári, filmarchiváló és tudományos intézmények bevonásának köszönhetően olyan elképzelést és módszert javasol, amely az örökség megosztásán és a legmagasabb szintű készségeken és erőforrásokon alapul, és a katolicizmus audiovizuális emlékezetének közvetítését szolgálja. Egy ilyen perspektíva irányt mutathat az egész Egyház számára. Elődeim nyomdokain haladva – akik a „legéberebb gondosságot” tanúsították a „pápaság és a Szentszék munkái emlékének megőrzésében és átadásában a jövő nemzedékeknek” (II. János Pál, La cura vigilantissima motu proprio) – elképzeltem egy olyan utat, amely hamarosan egy olyan intézmény megszületéséhez vezet, amely „a Szentszék és az egyetemes Egyház intézményei audiovizuális archívumainak maradandó és szakszerű megőrzésére szolgáló központi archívumként működik, tudományos kritériumoknak megfelelően”. (Lo sguardo porta del cuore, 20.)

Ezért fontosnak tűnik számomra, hogy megragadjuk ezeket az összefüggéseket, és hangsúlyozzuk, hogy munkájuk elindítására egy fontos évforduló, az Inter mirifica zsinati dekrétum jóváhagyásának hatvanadik évfordulója fényében kerül sor, amely Isten csodálatos ajándékai közé sorolja a társadalmi kommunikáció eszközeit, így az audiovizuális médiát is. Amint a Vatikáni Televíziós Központ megalapításának harmincadik évfordulójára írt üzenetemben rámutattam, „a zsinati atyák” szavai most prófétai szavaknak tűnnek számunkra; joggal hangsúlyozták, milyen fontos ezeknek az eszközöknek a használata: „mint a föld sója, ízt adnak a földnek, s mint a világ világossága, megvilágítják a világot”, terjesztve Jézus Krisztus világosságát és hozzájárulva az egész emberiség fejlődéséhez. Azóta az audiovizuális média technológiája nagy sebességgel fejlődött, és olyan mennyiségű hang- és képanyagot hozott létre, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, és amely a világ és az Egyház történelmét dokumentálja. Ma tehát itt az ideje annak is, hogy megálljunk, hogy összegyűjtsük és megvédjük ezt a hatalmas audiovizuális örökséget, hogy belevágjunk a kollektív emlékezet építésének új, nagyszabású folyamatába.

Az Úr segítse Önöket fontos céljaik megvalósításában, hogy a jövő történészei így újraolvashassák a katolicizmus legújabb kori történelmét annak teljes komplexitásában. Teljes szívemből megáldalak benneteket.

Ferenc

