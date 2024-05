Ferenc pápa homíliája a gyerekekhez: A Szentlélek kísér bennünket életünkben!

Kedves fiúk, kedves lányok, azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, hogy együtt imádkozzunk, hogy Istenhez imádkozzunk. Egyetértetek? Egyetértetek ezzel? Igen? Istenhez, az Atyaistenhez, a Fiúistenhez és a Szentlélekistenhez imádkozunk. Hány Isten van? Egy Isten három személyben. Az Atya, aki mindannyiunkat teremtett, aki nagyon szeret bennünket. És amikor imádkozunk az Atyaistenhez, melyik imát szoktuk mindannyian mondani? [Válaszolják: A Miatyánkot.]

Mindig kérjük Istent, a mi Atyánkat, hogy kísérjen bennünket életünkben, és segítse növekedésünket! És hogy hívják a Fiút? Mi a Fiú neve? [Válaszolják: Jézus.] Nem hallom jól! Jézus! És imádkozzunk Jézushoz, hogy segítsen bennünket, hogy legyen közel hozzánk, és amikor áldozunk, akkor is Jézust vesszük magunkhoz, és Jézus megbocsátja minden bűnünket. Igaz-e, hogy Jézus mindent megbocsát? [Válaszolják: Igen.] Nem hallom. Mi történik… Igaz ez? Igen! De vajon mindig mindent megbocsát? [Válaszolják: Igen.] Mindig, mindig, mindig? [Válaszolják: Igen.] És ha van egy férfi vagy egy nő, aki bűnös, nagy bűnös, aki sok bűnt elkövetett, Jézus megbocsát neki? [Válaszolják: Igen.] Megbocsát a legnagyobb bűnösnek is? [Válaszolják: Igen.] Igen! Ezt ne felejtsétek el: Jézus mindent megbocsát, és mindig megbocsát, nekünk pedig alázatosan bocsánatot kell kérnünk. „Bocsáss meg nekem, Uram, rosszat tettem. Gyenge vagyok. Az élet nehéz helyzetbe hozott, de te mindent megbocsátasz. Szeretném megváltoztatni az életemet, kérlek, segíts nekem!” De nem hallottam jól…, igaz, hogy mindent megbocsát? [Válaszolják: Igen.] Ügyesek vagytok! Ezt ne felejtsétek el!

A probléma a következő: ki a Szentlélek? Nos, ez nem könnyű, mert a Szentlélek Isten, és bennünk él. A Szentlelket a keresztségben kapjuk, a szentségekben fogadjuk be. A Szentlélek az, aki kísér bennünket életünkben. Gondoljunk erre, és mondjuk együtt:

A Szentlélek kísér bennünket életünkben.”

Mindannyian együtt: „A Szentlélek kísér bennünket életünkben.” Ő az, aki a szívünkben azokat a jó dolgokat sugallja nekünk, amelyeket tennünk kell. Még egyszer mondjuk el: „A Szentlélek kísér bennünket életünkben.” Ő az, aki belül szemrehányást tesz nekünk, amikor valami rosszat teszünk. „A Szentlélek…” Elfelejtettétek? Nem hallom… Még egyszer! A Szentlélek az, aki erőt ad nekünk, aki megvigasztal a nehézségek között. Mondjuk együtt: „A Szentlélek kísér bennünket életünkben.”

Így, kedves fivérek és nővérek, kedves fiúk és lányok, mindannyian boldogok vagyunk, mert hiszünk. A hit boldoggá tesz bennünket. Hiszünk Istenben, aki „Atya, Fiú és Szentlélek”. Mondjuk mindannyian együtt: „Atya, Fiú és Szentlélek.” Az Atya, aki teremtett bennünket, Jézus, aki megváltott bennünket… És a Szentlélek mit csinál? [Válaszolják: A Szentlélek kísér bennünket életünkben.] Köszönöm szépen nektek!

De hogy biztonságban élhessünk, nekünk, keresztényeknek, van egy édesanyánk is. Hogy hívják az édesanyánkat? Hogy hívják a mi mennyei édesanyánkat? [Válaszolják: Mária.] Tudjátok, hogyan kell imádkozni a Szűzanyához? [Válaszolják: Igen.] Biztosak vagytok benne? Akkor most imádkozzunk, szeretném hallani… [Elmondják az Üdvözlégyet.] Ügyes fiúk és lányok vagytok, ügyesek vagytok!

Az Atya teremtett bennünket, a Fiú megváltott bennünket, és mit tesz a Szentlélek? [Válaszolják: A Szentlélek kísér bennünket életünkben.] Ügyesek vagytok! Isten áldjon meg benneteket! Imádkozzatok értünk, hogy előrehaladjunk mindannyian! Imádkozzatok a szülőkért, imádkozzatok a nagyszülőkért, imádkozzatok a beteg gyermekekért! Sok beteg gyermek van itt mögöttem. Mindig imádkozzatok, és mindenekelőtt imádkozzatok a békéért, hogy ne legyenek háborúk! Most pedig folytatjuk a misét, de hogy el ne felejtsétek: Mit tesz a Szentlélek? [Válaszolják: A Szentlélek kísér bennünket életünkben.] Ügyesek vagytok! Hajrá!

A Szentatya szavai a mise végén:

Kedves fiúk, kedves lányok, vége a misének. Ma beszéltünk Istenről, az Atyaistenről, aki teremtette a világot, a Fiúistenről, aki megváltott bennünket, és a Szentlélekistenről… De mit is tesz a Szentlélek? Nem emlékszem… [Válaszolják: Kísér bennünket életünkben.] Nem hallom jól… [Válaszolják: Kísér bennünket életünkben.] Kísér bennünket életünkben. Most pedig imádkozzunk mindnyájan együtt az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.”

Most elmegyünk. Köszöntsétek szüleiteket, barátaitokat, de főképp – láttátok, hogy amikor a kenyeret és a bort hozták, voltak itt gyerekek, de volt egy nagypapa is – köszöntsétek a nagyszülőket! Rendben? Tapsoljuk meg a nagyszülőket! Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezt az ünnepet megszervezték: Enzo Fortunato atyának, aki nagyon sokat dolgozott, Cagnoli parancsnoknak, aki szintén nagyon sokat dolgozott, és mindazoknak, akik segítették őket. Kedves fiúk és lányok, viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír