Ferenc pápa iskolai igazolást írt a püspöki szinódus legfiatalabb résztvevőjének

A szinódus intenzív négy hete után, amelynek során mintegy 400 másik emberrel eszmét cseréltek, elmélkedtek, szavaztak, olvastak és meghallgatták egymást, az a forgatókönyv, hogy azonnal visszatérjen az egyetemi órákra, ráadásul a legalább 13 órás Róma–Denver repülő út után, túlságosan kimerítő lehetőségnek tűnt Wyatt Olivas számára. Még egy olyan lendületes fiatalembernek is túlzás lenne, mint az amerikai diák, aki 19 évével jelentősen csökkentette a Vatikánban véget ért szinódusi résztvevőinek átlagéletkorát.

A fiú a Wyomingi Egyetem hallgatója Laramie-ben, a Totus Tuus katolikus ifjúsági program misszionáriusa és hitoktató a cheyenne-i egyházmegyében. Október 30-án, hétfőn indult vissza Rómából Amerikába, és már kedden jelen kellene lennie az egyetemi órákon. Az intézmény háromórányi autóútra van otthonától és fennáll annak a veszélye, hogy már hó fedi az utakat. Wyatt félig komolyan, félig tréfásan jónak látott egyfajta „igazolást” kérni, hogy megmagyarázza a professzoroknak: pihenésre van szüksége, hogy feltöltődhessen a vatikáni munka után, mielőtt újra elkezdi az órák látogatását. Ki írja alá, ha nem az egész közgyűlés „elnöke”? A pápa mosollyal az ajkán készségesen beleegyezett, hogy apró kézírásával aláírja a „Ferenc” nevet arra a levélre, amelyet Wyatt adott át neki az általános kongregációk egyik szünetében.

A levélben a következő olvasható: „Wyatt A. Olivas szerves része volt a szinodalitásról szóló szinódusnak, és szorgalmasan dolgozott, hogy hozzájáruljon ehhez a jelentős egyházi eseményhez. Erőfeszítéseit nagyra értékelte az egyházi közösség, és hálásak vagyunk odaadásáért és kemény munkájáért. Fáradhatatlan erőfeszítéseinek eredményeként úgy gondoljuk, hogy Wyatt megérdemel egy kis távollétet az óráktól, hogy feltöltődhessen.” „Wyatt – folytatódik a levél – megígérte, hogy visszatér az órákra és befejezi munkáját, és bízunk benne, hogy betartja a szavát. Bízunk benne, hogy a nagyon szükséges szünetet követően újult erővel és koncentrációval tér vissza tanulmányaihoz. Ezért kérjük, hogy rövid időre mentsék fel az órák alól.” Kék tollal aláírva: Ferenc.

A pápa mosolyogva visszaadta a levelet a fiatalembernek, aki a St. Paul-i Newman Center zenei gyakornoka is. Olivas megköszönte a pápának a meghívást és azt, hogy ezáltal hangot adott a szinóduson a nagyon fiatal nemzedék csoportjának is, akik – ahogyan a római esemény előtti néhány interjúban hangsúlyozta – gyakran úgy érzik, hogy egy kicsit ki vannak rekesztve az Egyház dinamikájából és döntéseiből.

Ez a szinódus – mondta Wyatt a Vatikáni Sajtóteremben tartott október 18-i tájékoztatón – új reményeket és perspektívákat ébreszt benne: „Csodálatos élmény, hogy meghallgatnak bennünket, és hogy mi is különféle tapasztalatokról hallhatunk a világ minden tájáról. Azt hiszem, igazán hihetetlen, hogy lehetőségem van annyi mindent megtudni: nagyon jó és izgalmas itt lenni. Természetesen szép, de fárasztó is, olyannyira, hogy az egyetemi munka folytatása előtt pihenésre is szükség van. Jelen esetben a pápa áldásával, vagy inkább »igazolásával«.”

