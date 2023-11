Ferenc pápa: Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

November 13–15-én tanácskoztak a dikasztérium által szervezett konferencia résztvevői Rómában, az Augustinianum Patrisztikai Intézetben.

A Szentatya az audiencián üdvözölte Marcello Semeraro bíboros prefektust, az elöljárókat, a posztulátorokat, Vincenzo Paglia érseket; majd az életszentség közösségi dimenziójáról osztotta meg velük gondolatait. Megköszönte a Gaudete et exultate kezdetű apostoli buzdítás kommentárját, melyet a dikasztérium adott ki Ferenc pápa péteri szolgálatának tizedik évfordulója alkalmából. A kötetben megjelent gondolatok remélhetőleg sokaknak segítenek jobban megérteni az életszentségre szóló egyetemes meghívást.

Ezzel a témával előszeretettel foglalkozik a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű konstitúciója. Nem véletlen, hogy azóta egyre több férfit és nőt avattak boldoggá és szentté, legyenek azok nőtlenek, házasságban élők, papok, női vagy férfi szerzetesek, világi hívők, bármilyen korú vagy kultúrából származó emberek, vagy családok, mint a vértanú lengyel Ulma család.

Ők Isten szent és hűséges népéhez tartoznak, közel állnak hozzánk, közösségünk tagjai, akik az élet mindennapos küzdelmeiben a végsőkig követték Jézust.

Ferenc pápa ezután az életszentség egyesítő szerepéről beszélt. A szentté válásra szóló hivatásunk elsősorban a szeretetben teljesedik ki, mely a Szentlélek ajándéka, és ami egyesít minket testvéreinkkel Krisztusban. Nem pusztán személyes esemény ez, hanem közösségi is, mivel Isten az egyes embert hívja, de az mindenki javára válik – gondoljunk Ábrahám és Mózes, Péter és Pál küldetésére. A Jézussal való találkozás magában hordozza ezt a közösségi dimenziót.

Ennek a valóságnak különösen megindító példája a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz, akinek születése 150. évfordulójára a pápa apostoli buzdítást adott ki (C’est la confiance). A tanúságtétel, a szeretetet misztikus megtapasztalása a legjobb evangelizálás, mert magához vonzza az embereket.

Az életszentség egyesít, a szentek irgalmas szeretete révén megismerhetjük Isten misztériumát, mely átöleli az egész emberiséget, hogy mind egyek legyenek.

Világunknak oly nagy szüksége van arra, hogy újra rátaláljon az egység és a béke ölelésére – hangsúlyozta a pápa.

A második szempont, amelyre Ferenc pápa ráirányította a figyelmet: a családi életszentség. Ez különösen a názáreti Szent Családban tükröződik, ugyanakkor az Egyház ma is sok példát mutat fel nekünk: szent házaspárokat, ahol férj és feleség egymás megszentelődésének eszközei. Kiemelte a pápa a lengyel vértanú Ulma családot: Jozefet és Wiktoriát hét gyermekükkel, akik mind mártírok. Arra emlékeztetnek minket, hogy a szentté válás közösségi út, melyen nem egyedül megyünk végig.

A harmadik szempont, amelyre Ferenc pápa a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma által szervezett tanácskozás résztvevőinek figyelmét felhívta, a vértanú életszentség. Olyan erős modell ez előttünk, amelyre az Egyház születésétől kezdve napjainkig az évszázadok során a világ számos pontján találunk példákat. És ma is így van! Gondoljunk a folyamatos vértanúságban élő keresztény asszony esetére: a pakisztáni Ászja Bibire, aki évekig börtönben szenvedett, ahova a lánya vitte be neki az Eucharisztiát, egészen addig, amíg a bíróság ártatlannak nem ítélte őt. Majdnem kilenc év keresztény tanúságtétel! És ez az asszony tovább él, sok más társával együtt, akik tanúságot tesznek a hitről és a szeretetről – mondta rögtönzött szavakkal a Szentatya.

A pápa ekkor szólt korunk vértanúiról, akik között egész közösségeket is találunk. Ők hősiesen megélték az evangéliumot és Istennek ajánlották életüket. Vértanúságuk ökumenikus dimenzióját tekintve a Szentatya más keresztény felekezetek képviselőiről is megemlékezett. Gondoljunk csak a huszonegy kopt vértanúra, akiket nemrég vezettek be a római martirológiumba. Ők a líbiai partokon haltak meg Jézus nevével az ajkukon – emlékeztetett a pápa.

Beszéde végén Ferenc pápa összegezte gondolatait: az életszentség életet ad a közösségnek, a posztulátorok és a szenttéavatási ügyekkel foglalkozó szakemberek pedig segítenek jobban megérteni és ünnepelni a szentek tiszteletének különböző aspektusait.

Más és más élettörténetek, de mind egy cél felé mutatnak: a szeretet teljességéhez irányítanak minket. Ez a szentté válás útja.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír