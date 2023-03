Ferenc pápa megújította a bíborosi tanácsot

A megbízatása lejártával megszűnt előző bizottság helyébe Ferenc pápa a következő bíborosokat nevezte ki a bíborosi tanácsba: Pietro Parolin államtitkár; Fernando Vérgez Alzaga, Vatikán Városállam Kormányzóságának elnöke; Fridolin Ambongo kinshasai érsek; Oswald Gracias bombayi érsek; Seán Patrick O’Malley bostoni érsek; Juan José Omella barcelonai érsek; Gérald Lacroix québeci érsek; Jean-Claude Hollerich luxemburgi érsek; Sérgio da Rocha, a brazíliai San Salvador de Bahia érseke. A bíborosi tanács titkári teendőit továbbra is Marco Mellino püspök látja el, akit Ferenc pápa 2020. október 15-én nevezett ki a C9 tanács titkárának, illetve 2022. június 5-től kezdve a Római Kúria általános szabályozásának a felülvizsgálatával foglalkozó dikasztériumközi bizottság titkára is.

Az új felállású bíborosi tanács első gyűlését április 24-én, hétfőn tartja a Szent Márta házban, természetesen Ferenc pápa jelenlétében. Az eddigi testület az utolsó ülését múlt év decemberében tartotta a Vatikánban, és fő témaként a folyamatban lévő szinodális előkészület kontinentális szintű tapasztalatait tárgyalták.

A bíborosi tanács, közismert nevén C9, latinul Consilium Cardinalium Summo Pontifici, egy kilenc bíborosból álló munkacsoport, amelyet Ferenc pápa hozott létre 2013. szeptember 28-án egy kirográf rendelet révén (ezt az elnevezést egyebek között olyan pápai rendeletekre is használják, amelyek csak a Római Kúrián belül kerülnek terjesztésre – a szerk.) azzal a céllal, hogy a bíborosok segítsék a római pápát és tanácsot adjanak neki a katolikus egyház kormányzásában, valamint a Pastor bonus kezdetű apostoli konstitúció felülvizsgálatának tanulmányozásában. Ez utóbbi feladatuk véget ért, amikor Ferenc pápa 2022. március 19-én közzétette a Római Kúria reformját meghatározó Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót. A Ferenc pápa által kinevezett eredeti tanácsadó testület 2013. október 3-án jött össze legelső alkalommal megbeszélésre.

A tanács kollegiális testületként betöltött tanácsadói funkciója mellett Ferenc pápa azt is meghatározta, hogy szükség esetén a csoport egyes bíborosaival egyénileg is felveheti a kapcsolatot, hogy véleményt nyilvánítsanak figyelmet érdemlő egyházi ügyekben. Megalakulásakor a tanács nyolc bíborosból állt, amibe Ferenc pápa 2014 áprilisában Pietro Parolin bíborost is kinevezte. A bíborosi tanács célja az alapító szándéknak megfelelően az, hogy az egész világon jelen lévő püspökök közössége a péteri küldetést segítse a tanács bíborosainak szolgálatán keresztül, akiknek kiválasztásakor fő szempont az egyetemes egyház képviselete.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican News

Magyar Kurír