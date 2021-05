Ferenc pápa üzenete az Ignác-év alkalmából: A megtérés mindig párbeszédben történik!

Kedves barátaim!

Örömmel csatlakozom ehhez az Ignác-évért szervezett imához Szent Ignác megtérésének ünnepe alkalmából. Remélem, hogy mindazok, akiket Ignác és az ignáci lelkiség inspirál, valóban a megtérés tapasztalataként tudják megélni ezt az évet.

Ötszáz évvel ezelőtt Pamplonában Ignác minden világi álma egy pillanat alatt szertefoszlott.

Az ágyúgolyó, amely megsebesítette, megváltoztatta az életét és a világ menetét. A látszólag apró dolgok is lehetnek fontosak.

Ez az ágyúgolyó azt is jelentette, hogy Ignácnak kudarcba fulladtak az életével kapcsolatos tervei. Istennek nagyobb álma volt számára. Isten Ignácról szőtt álma azonban nem Ignácról szólt. A lelkek segítéséről szólt. A megváltással kapcsolatos álom volt, álom az egész világ bejárásáról, az alázatos és szegény Jézus kíséretében.

A megtérés mindennapos dolog; ritkán történik egyszer s mindenkorra. Ignác megtérése Pamplonában kezdődött, de ott nem ért véget. Egész életében napról napra megtért, és ez azt jelenti, hogy egész életében Krisztust helyezte a középpontba. Ezt pedig a megkülönböztetés segítségével tette.

A megkülönböztetés nem abban áll, hogy az elejétől fogva mindig mindent jól eltalálunk, hanem abban, hogy navigálunk, hogy

iránytűvel rendelkezzünk ahhoz, hogy elindulhassunk a sok kanyart és fordulót hozó úton, engedve mindig, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, aki elvezet az Úrral való találkozáshoz.

Ezen a földi zarándoklaton másokkal találkozunk, ahogy Ignác is az ő életében. Ezek a mások olyan útjelzők, akik segítenek bennünket abban, hogy továbbra is a helyes irányt kövessük, és akik minden alkalommal újbóli megtérésre hívnak bennünket. Testvérek és helyzetek tartoznak ide. Isten rajtuk keresztül is szól hozzánk. Hallgassuk meg a többieket! Értelmezzük a helyzeteket! Legyünk útjelzők mások számára, mi is mutassuk Isten útját! A megtérés mindig párbeszédben történik, párbeszédben Istennel, párbeszédben másokkal, párbeszédben a világgal.

Imádkozom, hogy mindazok, akiket az ignáci lelkiség inspirál, meg tudják tenni ezt az utat együtt, ignáci családként. Imádkozom, hogy sokan mások is felfedezzék ennek a lelkiségnek a gazdagságát, amelyet Isten Ignácnak adott.

Szívből adom rátok áldásomat, hogy ez az év valóban inspiráljon benneteket arra, hogy elmenjetek a világba, és segítsétek a lelkeket, s mindent újnak lássatok Krisztusban. Arra is inspiráljon bennünket ez az év, hogy engedjük, hogy nekünk is segítsenek. Senki sem üdvözül egyedül: vagy közösségben üdvözülünk, vagy sehogy sem!

Senki sem tanítja a másiknak az utat, egyedül Jézus tanította meg nekünk az utat.

Mi egymást segítjük, hogy megtaláljuk és kövessük ezt az utat.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír