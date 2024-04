Fókuszban a Szentírás – A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat küldetéséről

Miután a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat (SZJKB) alapító-vezetője, Tarjányi Béla professzor 2021. augusztus 28-án hosszan tartó betegség után elhunyt, a társulat további működésének biztosítására néhány hónapon belül háromtagú vezetőség alakult Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Újszövetségi Szentírástudományi Tanszéke vezetőjének elnökletével.

Az alelnöki tisztséget Thorday Attila egyetemi tanár, a szegedi Gál Ferenc Egyetem Teológiai Karának professzora, a főtitkári tisztséget Dudevszky Richárd tölti be, aki ószövetségi biblikumból doktorált.

A társulati beszámolón részt vett és felszólalt Harmai Gábor, az Esztergomi Hittudományi Főiskola egyháztörténelem-tanára, az SZJKB szöveggondozó bizottságának elnöke, valamint Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár; illetve jelen volt a társulat több tagtársa és a társulattal együttműködő Pannon Nyomda képviselője is.

Kocsis Imre professzor megnyitóbeszédében méltatta Tarjányi Béla munkásságát; megemlítette, hogy a katolikus bibliatanárok általa kezdeményezett találkozósorozata jövőre lesz harmincéves, majd megemlékezett a tavaly elhunyt Rózsa Huba professzorról, a PPKE Hittudományi Kara (HTK) Ószövetség Tanszékének vezetőjéről és a közelmúltban elhunyt, eredetileg biblikus végzettségű Rokay Zoltán professzorról, a PPKE HTK tanáráról, valamint a Bibliatársulat egyik alapító tagjáról, a szintén a közelmúltban elhunyt Ecsedy Tamásról.

A Miatyánk közös elimádkozása után Dudevszky Richárd főtitkár tartott beszámolót az elmúlt évek tevékenységéről és a Bibliatársulat terveiről. Mint mondta, a társulat több tagja kapott kitüntetést az elmúlt években, Vágvölgyi Éva Szent Adalbert-díjat, Gelley Anna, a biblikus bábfigurák készítője és az ezzel kapcsolatos képzések vezetője pedig Magyar Ezüst Érdemkeresztet.

Gelley Anna a rendezvényen néhány mondatban bemutatta a biblikus figurák történetét, beszélt a jelentőségükről a hitoktatásban (Gelley Annával készült interjúnk itt olvasható – a szerk.).

Dudevszky Richárd főtitkár elmondta, hogy a társulat nagy sikerrel vett részt a tavalyi Katolikus Társadalmi Napok rendezvényén, kiadványaival, könyveivel több mint húsz konferencián volt jelen, meghívottja a Magyar Bibliatársulat üléseinek, tagsága körében imacsoport működik (az SZJKB alapítása óta).

A társulat boltjában elérhető a biblikus kiadványok széles köre, a vezetőség törekszik arra, hogy a ritkaságok, nehezen kapható kiadványok is megtalálhatók legyenek a könyvek között. A bolt ellátottsága kiemelkedő az idegennyelvű és bilingvis bibliák terén.

A görög, héber kiadványok mellett megtalálhatók arab, kínai bibliák is, legutóbb egy gyűjtő kérésére szingaléz fordítást sikerült beszerezniük. Az SZJKB kötetei a Tankönyvlistán is szerepelnek, köztük egyetlen katolikus bibliaként a társulat kiadványa.

Legutóbbi kötetük Matta el Meszkin Isten megtapasztalása az imában című műve volt; készül a diákok számára is jól használható, már népszerű Újszövetség és zsoltárok kötet.

A kiadó és a Pannon Nyomda együttműködéséről a rendezvényen Cseh István, a nyomda kereskedelmi igazgatója beszélt. Elmondta, hogy legutóbb 3 tonna magas minőségű, bibliapapír típusú ívet rendeltek meg Németországból.

Az SZJKB célja a minőségi, de olcsón eladható bibliák kiadása, azok minél több emberhez való eljuttatása – mondta az SZJKB főtikára, aki arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Kurírral együttműködésben a társulat Vágvölgyi Éva biblikus elmélkedéseit készül kiadni.

Horváth Endre Ábrahámról szóló könyve előkészületben van, valamint zajlanak Lukács Ottilia héber nyelvkönyvének és Takács Gyula könyveinek megjelentetési munkálatai (kivéve a Jelenések könyvéről szóló kötetét).

A rendezvényen Harmai Gábor, az SZJKB szöveggondozó bizottságának elnöke beszámolt az általa szerkesztett ujszov.hu és a szentiras.hu működéséről, fejlesztéséről, majd röviden a magyar bibliafordításokról és a mai törekvésekről ezen a területen: a Káldi-Neovulgáta javított fordítású szövegeinek beemeléséről az Evangelistariumba, valamint egy revideált Káldi-Neovulgáta Biblia kiadásának tervéről is beszélt. Ez utóbbi szövege megegyezik majd a szentmisében elhangzó szentírási részekkel. Harmai Gábor arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezen revideált fordítású bibliakiadással párhuzamosan készül az ökumenikus fordítás is.

Dudevszky Richárd főtitkár az előbbiekhez hozzátette, hogy az SZJKB webboltja is készülőben, valamint több pályázat – többek között egy energetikai is – folyamatban van a társulatnál.

Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár az elmúlt években a Bibliatársulat számára adott támogatásokról (tavaly a Miniszterelnökség részéről ez 20 millió forint volt) szólva a rendezvényen hangsúlyozta, korunkban egyre fontosabb a bibliaapostolkodás, a támogatás elsősorban ezen küldetés közösségi vonatkozásait célozza.

Thorday Attila egyetemi tanár, alelnök a társulat működését így összegezte: „a lelket őrizzük, az intézményt fenntartjuk”. Dudevszky Richárd pedig örömmel számolt be arról, hogy az SZJKB az elmúlt időszakban több alkalommal is adományozott könyveket (például felsőoktatási intézményeknek és egy görögkatolikus óvodának is), valamint anyagilag támogatta a Keresztény–Zsidó Teológiai Évkönyv létrejöttét.

A rendezvényen elhangzott, hogy technikai okok miatt a Bibliaközpont csak a +36-30-133-6747-es számon hívható a könyvesbolt nyitvatartási idejében, a központ e-mail-címe változatlan: jeromos@biblia-tarsulat.hu.

Fotó: Lambert Attila



Körössy László/Magyar Kurír