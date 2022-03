Főpásztori rendelkezés a járványügyi intézkedések visszavonásáról a Pécsi Egyházmegyében

Felföldi László megyéspüspök az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó liturgikus cselekményekre és mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezett.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. Megszűnik tehát a kötelező kézbe áldozás, továbbá a kézfogás mellőzésének és a szenteltvíztartók kiürítésének előírása.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi szabályozást. Legyünk tekintettel azokra, akik óvatosságból továbbra is megtartják a korábbi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítés a jövőben is ajánlott.

A szociális és egészségügyi intézményekben továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérem, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg az állami és helyi előírásokat!

Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Pécs, 2022. március 4.

Felföldi László

megyéspüspök

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír