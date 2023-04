Forráspont Ferenc pápával – Tizenegyezer fiatallal találkozik a Szentatya Budapesten

– Milyen tapasztalatai vannak azokról az alkalmakról, amikor a Szentatya találkozott az ifjúsággal?

Fábry Kornél: Sok alkalommal volt ebben részem. A Szentatya szereti megismerni a jelen lévő fiatalokat. Így örül, ha tanúságtételben bemutatkozik az adott ország egy-egy képviselője. Alapvetően egy vidám együttlét, nincs benne sem megilletődöttség, sem merevség, a fiatalok hozzák a formájukat.

A Szentatya velünk és köztünk van, Manilában például olyan közel ültek hozzá a fiatalok, hogy fogták a kezét az imádságkor.

De mindig együtt énekel velünk, Manilában csaknem táncra is perdült.

– Mennyiben lesz azonos a korábbi években megismert és más a mostani Forráspont, hogyan épül fel a program?

– F. K.: Ferenc pápát egy felvezető műsorral várjuk. Sok ének, tánc, dicsőítés lesz.

Elhangzanak részletek Ferenc pápa Christus vivit kezdetű apostoli buzdításából, amit kifejezetten a fiatalokhoz írt.

Ebből néhány részletet választottunk ki, amelyek a felvezető programban, illetve a szentségimádás során hangzanak el. Nehéz volt válogatni a sok megszólító erejű tartalomból. Meglepetés legyen, hogy mit választottunk, de annyit elárulok, lesz szó a ráhagyatkozásról, a szerelemről és a házasságról, Krisztus követéséről.

Közben kisfilmek mutatják be a Szentatya pápaságát a megválasztásától kezdve az ifjúsági világtalálkozón elhangzott gondolatokig.

Szeretnénk őt közel hozni a fiatalokhoz, hogy megismerjék, mielőtt megérkezik.

Ferenc pápát énekkel fogadjuk. Körbe fog menni az Arénában, hogy ezzel is erősítse a közelséget. Utána Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke köszönti a Szentatyát. Jelen lesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai is.

Elhangoznak tanúságtételek a fiatalok részéről. Ezek után Ferenc pápa szól hozzánk, s elmondjuk közösen az Úr imáját, fogadjuk az áldását, majd elköszönünk, és szentségimádással folytatjuk az együttlétet, hogy Jézussal találkozzunk. Szentmise ezen a délutánon nem lesz, de nagy szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat is vasárnap a Kossuth térre az ünnepi misére.

– Mit üzen Ferenc pápa rendszerint ezeken a találkozókon a fiataloknak?

– F. K.: Mindig bátorít. Arra buzdít, hogy merjünk kiállni a hitünk mellett, „lázadni” a korszellem ellen. Ez egy „konzervatív lázadás”, ami a krisztusi értékek mellett teszi le a voksát.

Gábor Miklós:

Fontosnak tartom, hogy középpontba tudjuk állítani a Christus vivit apostoli buzdítást, melyet a 2018-ban tartott ifjúsági szinódus összegző dokumentumaként írt Ferenc pápa.

A pandémia megakadályozta ennek megismertetését és népszerűsítését, holott nagyon fontos gondolatok vannak megfogalmazva benne, melyek a katolikus ifjúsággal való törődést, a következő generáció formálását meghatározzák. Örülök, hogy erre tud épülni a találkozó. A dokumentumot a Szent István Társulat erre az eseményre újra kiadja, mert az első kiadás már elfogyott.

– Hány fiatalt várnak?

– F. K.: 11 ezer fő az Aréna befogadóképessége, ezeket a helyeket osztottuk ki az egyházmegyék között, gondolva a külhoni egyházmegyékre is. Úgy látjuk, hogy többen is eljönnének, mint ahányan beférnek.

– G. M.: 8. osztályos kortól 25 éves korig várjuk a fiatalokat kísérőikkel együtt. Az egyes egyházmegyék keretszámaiba beletartoznak a papok, szerzetesek és a fiatalokat kísérő hitoktatók, csoportvezetők is.

Az egy egyházmegyéből érkezők egy szektorban kapnak majd helyet. A jegyeket elektronikus úton fogjuk kiküldeni a csoportvezetőknek néhány nappal a szombati találkozó előtt.

– Kik zenélnek ezúttal?

– F. K.: Ez alkalommal is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot.

Elhangzik a találkozó és a pápalátogatás hivatalos dala a Szent Ignác életét feldolgozó musicalből.

Az ebben éneklők, Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi örömmel vállalták a felkérést, hogy elénekeljék a dalt a fiatalokkal. És énekelni fog Rúzsa Magdi is.

– Milyen praktikus információk segíthetik az érkezőket?

– G. M.: A bejelentett buszok számára biztosítani fogunk parkolóhelyet az Aréna közelében. Az Arénába érkezők is élhetnek a MÁV, a VOLÁN és a GYSEV nyújtotta ingyenes utazás lehetőségével.

12 órakor lesz kapunyitás. 15 órától kezdődik a hivatalos program.

– F. K.: Online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően be lehet kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren is követhető lesz ez az esemény a bazilika előtti kivetítőn is.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila (Az Arénában készült képek a NEK keretében megszervezett Forrásponton készültek)

Magyar Kurír