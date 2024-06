Georg Gänswein érsek a balti államok új apostoli nunciusa

A 67 éves Gänswein érsek XVI. Benedek pápa magántitkáraként szolgált annak egész pápasága és visszavonulása idején is.

2012 decemberében XVI. Benedek pápa a Pápai Ház prefektusává is kinevezte. 2013 januárjában szentelték érsekké. Miután XVI. Benedek 2013 februárjában lemondott a pápaságról, a két posztot továbbra is betöltötte. Gänswein érsek közel hét évig szolgálta Ferenc pápát és XVI. Benedek emeritus pápát is.

A három balti országban 2023-ig Petar Rajič bosnyák-horvát származású kanadai érsek volt az apostoli nuncius, akit a Szentatya március 11-én nevezett ki olaszországi és San Marinó-i nunciusnak. Ennek következtében ez a poszt egészen eddig betöltetlen maradt.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír