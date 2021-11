Gigantikus adventi koszorú várja a Nyírlugosra érkezőket

A település központjában található adventi koszorút nem első alkalommal állították fel a nyírlugosi görögkatolikus közösséghez tartozók Ignácz András parókus vezetésével.

Az elmúlt évben csak egy kósza ötlet volt, de mára mérettől függetlenül jogos „lelki” igény alakult az intézményekben, közösségekben, a családok életében. Ezt bizonyítja, hogy a tavalyi évhez képest a meghirdetett időpontra kétszer annyian mentek el segíteni. A kora reggeli köd és hideg sem tántoríthatta vissza a munkától a lelkes családokat.

Az anyaegyházközséghez tartozó Szabadságtelepen is hasonlón kapcsolódtak be a családok a közös alkotásba. Minden héten ők is külön csoportokat várnak zenei-kulturális műsor megtartására az adventi koszorúnál.

A gyertyák és koszorúk körül helyet kapnak Nyírlugoson az egyházi iskolások felső-alsó tagozatos diákjai, az óvodások, az egyházközség testület tagjai, a nyugdíjas egyesület, a szeretetszolgálat dolgozói és bárki, aki melegedni vágyik lángjánál. Így mindenki adventi koszorúja hétről hétre észrevétlenül vonja be az embereket a misztériumba, Krisztus Urunk test szerinti hozzánk érkezésébe.

A karácsonyi készület első állomásának is számító közösségi munka, mellyel a koszorút elkészítették, igazi összefogás volt, ebbe az intézmények munkatársait is igyekeztek bevonni, emellett a településen a többi görögkatolikus intézményben és a filiában is elindult a várakozás negyven napja.

