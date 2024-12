Görög napok címmel szerveztek versenyeket a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában

Az igazgatónő, Béres Gáborné Szilvia, örömmel köszöntött mindenkit ezen a különleges napon, amikor a tudás, a tehetség és az összefogás került a középpontba.

Az első verseny versmondás volt Galajdáné Ungvári Réka tanárnő szervezésében, aki a három isteni erényt – Hit, Remény, Szeretet – választotta a verseny témájának.

Az angol nyelvi vetélkedőt Bihall Viktória tanárnő állította össze. Itt a brit zene és annak hatása a világra volt a központi téma. Jungmayer Louis Mouksa személyes élménybeszámolójával tette még izgalmasabbá a versenyt.

A honismereti vetélkedőt Szabóné Borítás Marianna tanárnő szervezte, amelyet egy levelezős forduló előzött meg. A döntőbe bejutott csapatok Hermann Ottóval kapcsolatos feladatsorokat kaptak.

Idén ünnepelte a Miskolci Egyházmegye megalakulásának 100. évét. Az egyházmegye centenáriumi időszaka most zárult le, így a Péter tanár úr szervezésében kiadott rajzpályamunkák címe is ez volt. A rajpályázatra készült művekből egy kiállítás is készült, amely megtekinthető az iskolában.

Az intézmény minden pedagógusa, dolgozója segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását.

A verseny napja a keresztény értékek megélésének a jegyében telt, hiszen az adventi időszak nemcsak az ünnepi várakozás időszaka, hanem az egymás felé fordulásáé is, amikor tudatosabban próbáljuk a mindennapokat megélni. A feladatok összekötöttek minket, és segítettek megérteni, tisztelni és továbbadni a kultúránkat, hagyományainkat, keresztény értékeinket.

A hóesés örömei mellett sajnos nehézségek is adódtak. A hó miatt a Szent Bazil Oktatási Központ felkészült diákjai nem tudtak részt venni a versenyen.

Köszönjük minden jelenlévőnek, diáknak, felkészítő pedagógusnak, szülőnek, hogy részt vettek versenyünkön! Az eredményekhez gratulálunk és áldott karácsonyi készületet kívánunk!

A verseny eredményei és a díjazottak névsora az ITT elérhető cikkhez csatolt mellékletekben olvasható.

Forrás: Miskolci Egyházmegye; Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

Fotó: Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

Magyar Kurír