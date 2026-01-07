Ha a Vatikáni Kertekben sétálva a pápával találkozol…

Igor Traboni újságíró írása arról számol be, hogy a váratlan találkozásból kedves beszélgetés kerekedett. „Békésen sétálgattunk a vatikáni kertekben, egy ideje szerencsére elállt az eső. Éppen a bibliai kertben lépdeltünk, amikor hirtelen megpillantottuk a Szentatyát néhány emberrel, és ő is észrevett minket. Amikor felénk indult, mi is elindultunk felé. Köszöntöttük, mire ő megállt előttünk és nagyon szívélyesen elbeszélgetett velünk” – meséli a rendkívüli találkozást Chiara Wudzinska lengyel szerzetesnővér, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának tagja, aki már több éve él Olaszországban. Először Fiuggiban szolgált, most pedig a rend római anyaházában. Amikor elmeséli az élményét, elcsuklik a hangja a meghatottságtól.

Január 2-án, péntek reggel együtt sétáltak a vatikáni kertekben Grazyna nővérével és Wiktoria unokahúgával, akik Lengyelországból érkeztek az újévi ünnepekre. „A pápa tudni akarta a nevünket, honnan jöttünk, végighallgatta mindazt, amit elmeséltünk neki, közben mindig mosolygott, egyre csak mosolyogott.” Chiara nővér elmondta a Szentatyának, hogy a leánytestvére óvónő, és sok gyerekkel foglalkozik. Három gyermeke van, a legkisebbet Timóteusnak hívják, a Leó nevet szerette volna neki adni, de mivel az ismerősei körében az összes Leó nevű gyerek, hm… túl élénk, ezért meggondolta magát és így lett a fia Timóteus. Leó pápa figyelmesen hallgatott, a végén jót nevetett.

A találkozás során Chiara nővér Leó pápának ajándékozta a kezében tartott és a sok imától megkopott rózsafüzért. A Szentatya örömmel fogadta el. ,,Én magam készítek ilyen kisebb fajta rózsafüzéreket, mint ez is, könnyen lehet zsebben hordani, főként azoknak jó, akik bicikliznek, kocognak, vagy imádkozni akarnak munka közben. Gyakran adok belőle az embereknek, de mindig újakat. Abban a pillanatban csak ez volt nálam, a sajátom, amit használok. Odanyújtottam a Szentatyának, nagy mosollyal elfogadta el”.

Végül Leó pápa örömmel beleegyezett, hogy a kis lengyel csoporttal együtt lefényképezzék, figyelt arra, hogy a Szent Péter-bazilika kupolája is látható legyen a háttérben. Az unokahúg, Wiktoria, zavarban volt, vajon ő is odamenjen a Szentatyához, de édesanyja azt mondta neki: „Nem leszel majd zavarban, amikor Jézussal találkozol a Paradicsomban? Tessék, ő Péter utóda, készülj fel ezzel a találkozásra Jézussal.”

Forrás és fotó: Romkat.ro/Avvenire

