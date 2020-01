Hamarosan több mint 2000 ember hangján szólal meg magyarul a Biblia

Ötszáz évvel ezelőtt Luther Márton azt nyilatkozta, ő, majd pedig a többi reformátor vette ki a pad alól a Szentírást. Most Ferenc pápa ajánlja a katolikus papok figyelmébe a Biblia alaposabb tanulmányozását, és azt, hogy a vasárnapi prédikációjukban fokozott figyelmet fordítsanak a Szentírás korszerű értelmezésére.

A Benyik György biblikus tanár, plébános, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója által elindított és a konferencia szervezésében zajló többéves program, a Hangos Biblia felvétele a befejezéséhez közeledik. Az 500 hangú Bibliát, vagyis az újszövetségi Szentírás teljes szövegét – körülbelül 500 felolvasó hangján, 3 perces részletekben – már meghallgathatják az érdeklődők a konferencia honlapján. Ezt jórészt a Kárpát-medencében szétszóródott magyarok olvasták fel: Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, de természetesen jó néhány csoport részt vett a programban a mostani Magyarország területéről is. Ez a hanganyag közel két éve teljes terjedelmében fent van Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján.

Az Ószövetség szövegének felolvasásában eddig csaknem minden magyar egyházmegye részt vett, esetenként az adott egyházmegye főpásztora is olvasott egy-egy részletet. Számos katolikus iskola növendékei is bekapcsolódtak a programba. Ezenkívül a szegedi Gál Ferenc Főiskola hallgatói, valamint a Gyulán működő Grosics Labdarúgó Akadémia hallgatói is részt vettek a munkában. Nagy öröm, hogy a program időközben ökumenikussá vált: a Budapesti Unitárius Egyházközség fiataljai és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói is bekapcsolódtak a felolvasásba.

Az Ószövetség teljes anyaga – előzetes becslések szerint – 1641 felolvasót igényel. Körülbelül 800 hanganyag már megérkezett Zólyomi Norbert médiaapostolhoz, a szegedi-tarjánvárosi Szent Gellért-plébánia hitoktatójához, aki a program főkoordinátora. Áldozatos munkát végez: mindegyik felvételt végighallgatja, és megtisztítja a különféle hibáktól. Ez a sok időt igénylő utómunka még most is zajlik. A tervek szerint 2020. szeptember 30-ra, Szent Jeromos ünnepére, a Szentírás vasárnapjára minden hanganyag elkészül és elérhető lesz.

A tervek között szerepel, hogy kellő anyagi támogatás birtokában a hanganyagokat egy applikáció segítségével mobiltelefonon is elérhetővé teszik. Esetleg naponta kaphatnak a feliratkozók egy-egy 3 perces bibliai szöveget, napi lelki táplálékként. Így mindenki számára megszólalhat majd Isten igéje, egy több mint 2000 főt számláló vallásos magyar közösség hangján, az internet által pedig növekedhetne a Szentírást naponta hallgatók száma. Mivel ezek a hanganyagok különféle nyelvjárásokban felolvasott szövegeket tartalmaznak, a Hangos Biblia őrzi azt az ismeretet is, hogy édes anyanyelvünket nagyon változó dialektusokban beszélik még ma is.

Forrás és fotó: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

