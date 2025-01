Három és fél évtizedes fennállását ünnepli idén a Szatmári Egyházmegyei Caritas

„Múlt, jelen és jövő e különleges évben ötvöződik, ezt fejezi ki az ünnepi logónk is. Tisztelettel és hálával tekintünk a hajdani és jelenlegi Caritas-munkatársak kezdeményezéseire, erőfeszítéseire, áldozatos tevékenységére, ugyanakkor reménnyel, lelkesen alapozzuk meg a következő 35 évet” – tájékoztatott Román János Caritas-vezérigazgató.

A 2025-ös jubileum újdonsága, hogy egy, a remény témájához kötődő 35 napos akciósorozattal készül a Caritas, melynek mottója: Jelen vagyok, reményt adok! Az ihletet ehhez Ferenc pápa egy 2021-ben megfogalmazott üzenete adta, mely szerint: „Ahhoz, hogy reményt önthessünk másokba, néha elég egyszerűen kedves embernek lenni, aki félreteszi saját gondjait és teendőit annak érdekében, hogy figyelmet szenteljen, mosolyt ajándékozzon, biztató szót szóljon, teret adjon a meghallgatásra az általános közöny közepette”.

A Caritas munkatársai és ellátottai által közösen megtervezett és megvalósított akciókba a közösség tagjainak is lehetősége lesz bekapcsolódni. „Ünnepi akciósorozatunk célja, hogy felébresszük a reményt felebarátaink lelkében, hogy tudatosítsuk embertársainkban, mindenki képes reményt vinni szerettei, munkatársai, de teljesen ismeretlen emberek életébe is. Jó példák által szeretnénk ösztönözni is mindenkit arra, hogy ha képes reményt adni, tegye is meg – egyrészt velünk együtt, bekapcsolódva akcióinkba, másrészt a mindennapokban” – fejtette ki Román János.

Hét héten, harmincöt munkanapon át zajlanak majd az akciók, október 1. és november 18. között. Ebben az időszakban a Caritas szociális intézményeinek munkatársai, az ellátottakkal közösen olyan tevékenységekkel készülnek majd, amelyekkel meglepetést, örömöt szereznek más embereknek, akik nem számítanak erre. Kreatív, tettre ösztönző cselekedetekről van szó, amelyek révén az egyes Caritas-központok szolgáltatásai, programjai is bemutatkoznak.

Az akciósorozat november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet, avagy a szolgáló szeretet napján, ünnepélyes keretek között zárul. A rendezvény az élet szépségeit szemléltető kiállítással és jótékonysági aukcióval ér majd véget a Szatmárnémeti Művészeti Iskolával való együttműködésben.

A vezérigazgató elmondása szerint az elmúlt év már a jubileumra való készülés jegyében telt. „Kihívásokkal, de egyben reménnyel teli év volt a tavalyi” – állítja Román János igazgató. A 2024-es esztendőben a Szatmári Egyházmegyei Caritas 2318 nehézségekkel küzdő személynek biztosított szociális ellátást: 391 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, 347 fogyatékossággal élő személy, 578 idős, továbbá 1002 krízishelyzetbe került személy (köztük 487 ukrán menekült) részesült szociális ellátásban a Caritas intézményeiben.

Tavaly a szervezet szinte valamennyi tevékenységi területén íródtak a szolgáltatások fejlesztését megcélzó pályázatok. E projektek révén rengeteg új partnerkapcsolat is született. Lezárult az Interetnikus kapcsolatok projekt, sikeresen folytatódott a Segélyfelhívás Ukrajnáért pályázat, a CoFa („Copil și Familie”, avagy Gyermek és család), valamint az Én esélyem program.

„Szervezetünk kezdettől fogva a közösség jóllétéért tevékenykedett, és tette ezt mindig a közösséggel együtt. A Szatmári Egyházmegyei Caritas jubileuma a közös segíteni, tenni akarás ünnepe. Őszintén bízom benne, hogy a közösség tagjai a 2025-ös évben is támogatják majd a szervezet munkáját, akár önkéntesként, akár személyi jövedelemadójuk 3,5 százalékának a Caritas felé való átirányításával, akár közös projektek, adományok révén. Hozzunk reményt együtt nehézségekkel küzdő embertársaink életébe!” – buzdított mindenkit Román János Caritas-vezérigazgató.

Szöveg: Palincas Erika

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír