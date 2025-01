Kiemelt érdeklődés övezte a Pázmány BTK januári nyílt napját

A program keretében a középiskolás diákok ellátogathattak az alapképzések standjaihoz, ahol az egyetemi demonstrátorok, hallgatók részletesen ismertették a kar különböző képzéseit. Személyes tapasztalataik alapján arról is beszámoltak, hogyan zajlik az élet a Pázmány BTK-n.

A standoknál lehetőség nyílt arra is, hogy a diákok kötetlen beszélgetések során kérdéseket tegyenek fel a különböző képzések tananyagairól, a tantárgyak jellegéről és az egyetemi mindennapokról.

Az érdeklődők számos új információval gazdagodhattak a szakokkal kapcsolatban, és inspiráló történeteket hallhattak a hallgatóktól.

A kari nyílt napon a középiskolás diákok részletes szakos tájékoztatókon és egyetemi előadásokon is részt vehettek, betekintést nyerve az egyetemi oktatás mindennapjaiba. Ez a lehetőség különösen hasznosnak bizonyult azok számára, akik már konkrét elképzelésekkel érkeztek; de a még bizonytalan diákok számára is értékes tapasztalattal szolgálhatott.

Az esemény egyik legnépszerűbb helyszíne az aulában kialakított „Élményzóna” volt, ahol interaktív játékok és kreatív foglalkozások keretében a diákok bepillantást nyerhettek a kari közösségek működésébe és az egyetem pezsgő diákéletének sokszínűségébe. Többek között bemutatkoztak a hallgatói öntevékeny körök, a kortárs segítők, a szakkollégiumok.

Az érdeklődők egyéni pályaorientációs tanácsadáson is részt vehettek, valamint külföldi tanulmányi lehetőségekről is informálódhattak. A játékos programoknak köszönhetően nemcsak információkat szerezhettek, hanem ízelítőt is kaphattak abból, milyen élmények várják őket, ha a Pázmány BTK-t választják.

A nyílt nap egyik kiemelt programja a központi tájékoztató volt, melynek keretében többek között ismertették a Pázmány BTK 2025-ös képzési kínálatát, bemutatva az alapszakok és a specializációk sokszínűségét, a felvételi szabályokat és a továbbtanulási lehetőségeket.

A nyílt napon részt vevők tájékozódhattak a kollégiumi elhelyezkedési lehetőségekről, az ösztöndíj- és tehetséggondozási programokról is, valamint a Pázmány BTK nemzetközi kapcsolatairól, amelyek hozzájárulnak a hallgatók szakmai fejlődéséhez és karrierlehetőségeik bővítéséhez.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK

