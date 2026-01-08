Házszentelés a szombathelyi püspöki palotában

Hazai – 2026. január 8., csütörtök | 9:41
7

Vízkereszt ünnepe, január 6-a egyben a házszentelések időszakának kezdete is. A szombathelyi püspöki palotában is megtartották ezt a szertartást, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök vezetésével – adta hírül a Szombathelyi Egyházmegye január 7-én. A házszentelésen részt vett Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hétben, és ilyenkor különösen is fogékonyak vagyunk arra, hogy kicsit „otthonosabban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk is lehet.


A házszentelés a szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

Fekete Szabolcs Benedek püspök vezetésével rövid imádságra gyűltek össze a szombathelyi püspöki hivatal munkatársai a püspökség kápolnájában.

Tömjénszemeket – ezekkel pedig jókívánságaikat, kéréseiket – helyeztek a füstölőbe, kérve Isten áldását az új évre.

A hivatal munkatársai körbejárták az épületet a segédpüspökkel együtt, aki megáldotta az egyes helyiségeket.

Isten áldását kérjük az új esztendőben mi is minden ügyeinkre!

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató