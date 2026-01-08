Házszentelés a szombathelyi püspöki palotában

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hétben, és ilyenkor különösen is fogékonyak vagyunk arra, hogy kicsit „otthonosabban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk is lehet.



A házszentelés a szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

Fekete Szabolcs Benedek püspök vezetésével rövid imádságra gyűltek össze a szombathelyi püspöki hivatal munkatársai a püspökség kápolnájában.

Tömjénszemeket – ezekkel pedig jókívánságaikat, kéréseiket – helyeztek a füstölőbe, kérve Isten áldását az új évre.

A hivatal munkatársai körbejárták az épületet a segédpüspökkel együtt, aki megáldotta az egyes helyiségeket.

Isten áldását kérjük az új esztendőben mi is minden ügyeinkre!

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír