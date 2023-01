Hentesek miséje a váci Fehérek templomában

Juhász Péter köszöntötte a hentes- és mészárosközösséget a váci Fehérek templomában, ahol a szakma céhének zászlaja előtt is tisztelegtek. E találkozó a váciak számára igen jellegzetes és mély gyökerekkel bíró közösségi alkalom, melyet idén 232. alkalommal ünnepeltek meg.

A szentmisét Balázs András mutatta be, aki kiemelte a húsipari dolgozók hivatásuk iránti elkötelezettségét és a mögötte álló közösség értékeit. Érdekes észrevétel, hogy a hentes hivatás mennyire szétágazó, hiszen még a művészetben is megjelenik. A templomok díszítéseinél és az építészetben az arany hatását, mely a csillogás érzetét kelti, a húsiparban keletkező anyagokkal érik el. Ennek alapja, hogy a felületeket több, akár tíz réteggel is kezelni kell egy olyan – a hentesek által készített – speciális anyaggal, mely megadja az aranyfelületek végső és megragadó ékességét.

A szentmise után – két év kihagyás után – agapét rendeztek a közösség tagjai, ahol lehetőség nyílt feleleveníteni a régi emlékeket, valamint új tapasztalatokkal gazdagíthatták egymást az egykori osztálytársak, akiket a közös hivatás szeretete köt össze.

