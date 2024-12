Hiszek a benned lévő jóban – Küldetésünneppel zárult a Schönstatt Családakadémia győri képzése

„Nemcsak arra kaptunk meghívást, hogy mi magunk igyekezzünk egyre keresztényebb módon élni, a Messiás küldetésével élni ebben a világban, hanem arra is, hogy igyekezzünk másokban is felébreszteni ezt a vágyat” – hangsúlyozta beszédében Veres András püspök.

„A Családakadémia programjának akkor lesz gyümölcse, ha másokban is fel tudjuk ébreszteni a vágyat a Messiással, az Üdvözítővel való találkozásra. Olyan sokan vannak körülöttünk, akik keresnek valamit. A feladatunk az, hogy megmutassuk: valójában Krisztus az, akire vágyakoznak, mert a »világnak Krisztus kell«” – tette hozzá.

Izajás prófétától tudjuk, hogy a Messiás országában „ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést” (Iz 2,4).

A próféta így folytatja a Messiás országának bemutatását: „Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek” (Iz 11,6–8).

Veres András szerint mindez gyönyörű kifejezése annak, hogy a messiási időben, amikor mindenki elfogadja a Messiás tanítását, az általa hozott új értékrendet, új világot, az emberekben nem lesz többé félelem, mindenki békében, nyugalomban élhet. És akkor feltesszük magunknak a kérdést: mi hol vagyunk ettől? – mondta a főpásztor.

„Egészen biztosan állíthatjuk: Isten országa eljött közénk, hiszen Jézus szavaival, cselekedeteivel ezt hirdette. Jézussal eljött az Isten országa, mert ő Isten Fia. Máté evangéliumában Jézus úgy küldi az apostolokat: »Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!« (Mt 10,7)” – fogalmazott a püspök.

A Családakadémia résztvevői is felismerhették:

Isten itt van köztünk, bennünk, a közösségünkben, a családunkban. Ezzel a felismeréssel lehetnek ők is apostolok”

– hívta fel az ünneplő közösség figyelmét a győri megyéspüspök.

A Családakadémia kétéves képzése azért is különleges volt, mert a gyermekek számára is biztosítottak programot, amíg a szüleik részt vettek rajta. Az első év hétvégéin a házaspárok az értékeik felismerésén, megerősítésén fáradoztak, ebből erőt merítve gyakorolták a továbbadást.

A Családakadémia családjai vallják: csak a megélt tapasztalatokat lehet hitelesen továbbadni.

A házaspárok lelki munkája és a kifelé forduló apostoli munka kéz a kézben járt. Előadásaikban arról szóltak, hogyan van jelen Isten az életükben, és ezzel környezetüket is megajándékozták. Elsajátították, hogyan tudják mások lelkének finom rezdüléseit érzékelni. A beszélgetés- és csoportvezetéssel, szervezéssel járó apostoli munkába is belekóstoltak a két év során.

A nyolc házaspár a diploma átvétele előtt a Családakadémia keretében készített előadása egy-egy magvas gondolatát osztotta meg a győri székesegyházban jelenlévőkkel.

„Egy apa akkor szereti a legjobban a gyermekeit, ha a gyermekei anyját szereti, és egy anya akkor tudja a legjobban szeretni a gyermekeit, ha a gyermekei apját szereti. A házastársak hogyan tudják jól megélni és kifejezni az egymás iránti szeretetüket, hogy aztán ez a szeretet kisugározhasson az egész család életére?” – erre a fontos kérdésre kereste a választ a Berkes házaspár, Cecília és Ákos.

„A hétköznapi apró örömök tudatos megélésével, egymás figyelmes meghallgatása által és az egymásért hozott áldozatok segítségével tudunk a házasságunkból erőt meríteni” – vallja a Fehér házaspár, Csenge és Gábor.

„Megismerkedésünk, együttjárásunk idején a szépet, a jót láttuk a másikban, vonzónak és értékesnek találtuk a párunkat. Előadásunkban arra keressük a választ, hogy miért olyan fontos, hogy az évek során megőrizzük vagy megújítsuk ezt a látásmódot” – fogalmaz a Gódor házaspár, Eszter és Péter.

Közösségben Istennel, a házastárssal és az embertársakkal, a Szűzanya pártfogásának megtapasztalása – ezek a Kelemen házaspár, Tímea és Szilveszter tanúságtételének kulcsfontosságú gondolatai.

„Hűség a házasságban című előadásunkban saját küzdelmeink és felismeréseink vállalásával végigjárjuk a házasság lépcsőfokait, a szentségi házasságkötéstől, a szülőkről való leválástól, a szülővé válás és a nagycsaládos lét hétköznapjaiig” – hangzott a négygyermekes Kováts család, Valéria és Norbert szintézise.

„Hogyan haladhatunk életünk zarándokútján házastársunkkal, Mária anyai gondoskodását megtapasztalva, a hit és a közösség megtartó erején keresztül, Istenhez, az Isten felé vezető úton?” – hangzott el a Mészáros család, Klaudia és Zoltán legfőbb kérdése.

A Takács házaspár, Katalin és Gábor vallják: jó munka igenis létezik, a házasságban biztosan. Előadásukban arra mutatnak rá, miért és hogyan érdemes dolgozni egy kapcsolaton, hogyan tiszteljük egymást, hogyan beszélgessünk, miként kérjünk bocsánatot, és hogyan bocsássunk meg egymásnak.

„Az egymásba vetett bizalom válsághelyzetekben sem rendülhet meg” – hangsúlyozza a Tamás házaspár, Amadé és Tímea. „Hiszek a benned lévő jóban” – osztják meg előadásuk mottóját, amelyet minden családnak bátran ajánlhatnak megfontolásra.

Az okleveleket Veres András győri megyéspüspök, valamint a Családakadémia elnök házaspárja, Farkas Gyöngyvér és Sándor adta át a képzést befejező családoknak, akik szolgálatukkal a Győri Egyházmegye területén működő családcsoportokat, plébániai közösségeket fogják erősíteni.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Molnár G. Tamás



Magyar Kurír