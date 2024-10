Hollerich bíboros a szinóduson: A helyi egyházak gazdagsága ne maradjon bezárva „kincsesládáikba”

A szinódus második ülésszaka nem egyszerűen az előző megismétlése, sem pedig meghosszabbítása, hanem egy továbblépés, amit Isten népe vár az összejöveteltől. A két ülésszak elsősorban a célkitűzésében különbözik egymástól.

Az első feladata ugyanis a kölcsönös és személyes ismerkedés volt, de még inkább a résztvevők által képviselt részegyházak helyzetének, problémáinak a megismerése, „amikor önmagukat mások szemének a tükrében láthatták” – állapította meg a szinódusi főrelátor. Ez egy fáradságos, de magával ragadó tapasztalatszerzés volt, melynek során a résztvevők felismerhették az Egyház sokszínű gazdagságát, mint életfeltételének adottságát.

A mostani, második ülésszakon a figyelmet arra összpontosítják, hogy közös döntés jegyében kijelöljék az Egyház együtt járásának az útjait, azzal a céllal is, nehogy a helyi egyházak gazdagsága bezárva maradjon saját „kincsesládáikba”, hanem a Szentlélek vezetése alatt kölcsönös ajándékozás révén közkinccsé váljon. Ez a második ülésszak három év munkájának „desztillátuma arról, hogyan legyünk missziós, szinodális Egyházzá” – foglalta össze Hollerich bíboros.

A második ülésszaknak az eddigi tapasztalatok alapján készült munkadokumentuma lényegileg különbözik az elsőtől, mely megfontolásra ajánlott kérdések sorát vetette fel. Ezzel szemben a mostani munkadokumentum összesűríti a hosszú szinodális előkészület eredményeit.

Az Instrumentum laboris nem a záródokumentum tervezete, amely egyszerűen csak módosítást igényelne, hanem egy folyamat eredményeinek összegyűjtése, amelynek megismerése a mostani ülésszak feladata, mert ennek kell megjelölnie a hangsúlyos szempontokat és a kevésbé fontosakat, illetve hogy mit kell még feltárni és újrafogalmazni. „A tovább lépés ezen irányjelzése a szinódus munkája, amit a Lélek kér az egész Egyháztól, amit aztán megfontolásra a Szentatyának ajánlunk” – fejtette ki a főrelátor.

Miként a két munkadokumentum is eltér egymástól, éppúgy különbözik a két ülésszak munkamódszere is. Természetesen megmarad a kiscsoportokban végzett munka és a közgyűlések nagy fóruma, de a tavalyi évhez képest mindkettő dinamikája megváltozik. A munkacsoportok továbbra is a Lélekben való megbeszélések módszerét követik. A főrelátor kéri a résztvevőket, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a megosztásokra, amikor ki-ki elmondja saját tapasztalatát és véleményét. A delegált elnökök pedig vállaljanak proaktív szerepet, hogy ne térjenek el a már jóváhagyott prioritásoktól. A csoportvezetők munkájuk segítéseként speciális képzéseken vettek részt.

A főrelátor beszéde nagyobbik részében az úgynevezett munkacsoportokkal folytatott kapcsolatról szólt. Ferenc pápa februárban létrehozott tíz munkacsoportot, melyek más és más témakörben, szakemberek segítségével folytatták az első ülésszakon megkezdett szinodális utat, vagyis e csoportok létrehozásával már megkezdődött a tavalyi szinódus jelzéseinek befogadása és megvalósítása. A szinódusi főtitkársága aktívan részt vett ezeknek a csoportoknak az elindításában, figyelemmel kíséri tevékenységüket, mely „a szinódus igazi laboratóriumának tekinthető”.

Ez a tíz csoport egyúttal „a szinódusi ülésszak beszélgetőpartnere is”, akiknek a képviselői a délután folyamán beszámoltak az általuk meghatározott programról. Ebből világosan kitűnik, hogy a munkadokumentum négy szekciójának tartalma milyen szorosan összefonódik a tíz csoport munkájával. Ez a párbeszéd a két fórum közt a következő hetekben folytatódik, a tíz csoport számos tagja részt vesz a szinódus második ülésszakának munkájában.

Beszéde végén a főrelátor egyenként szólította a tíz munkacsoport képviselőjét, akik röviden beszámoltak az eddig végzett munkájukról.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír