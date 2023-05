Hotel és rendezvényközpont a Városligetnél – A 4 csillagos D50 várja vendégeit Budapest szívében

A Városliget közelében, a Damjanich utca 50. szám alatt található felújított épületet még 2019 november elején áldotta meg Erdő Péter bíboros, prímás. Számos egyházi és világi esemény zajlott itt azóta. A covid-időszak után indult be igazán az élet. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) több nagy konferenciáját is ebben az épületben rendezték meg.

A ház 1895-ben épült, 1901-ben egyházi kézbe került, majd évtizedekig a Regnum Marianum közösség székházaként működött.

1944. július 2-án az amerikai légierő az Andrássy út külső szakaszán berendezkedett német hadvezetést akarta megsemmisíteni bombáival, ekkor érte találat a Damjanich utca liget felőli végét. Az egyik bomba éppen az 50. számú ház udvarára esett, félig összedöntve az ott lévő kis kápolnát, amelyet egy földszinti terembe költöztettek, az újjáépítéséről lemondtak.

A két világháború között a Városliget szélén templom épült és plébánia is alakult Magna Domina Hungarorum néven, de Regnum Marianumként maradt meg az emlékezetben. 1951 szeptemberében a Regnum templomot lerombolták, november 24-én pedig államosították a Damjanich utcai házat.

A kétezres években az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye visszakapta az erősen leromlott állapotú épületet, amely egy évtizedig üresen állt, majd 2016-ban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 230 millió forint összegű támogatásával megkezdődhettek a felújítási munkák. A Damjanich utcai lakóépületből egy katolikus kulturális központot alakítottak ki vendégek elszállásolására alkalmas helyiségekkel, irodákkal, parkolókkal, kiegészítő terekkel.

Az építkezés 2019 elejére befejeződött, s az elkészült épület megőrizte klasszikus eleganciáját, ugyanakkor alkalmassá vált arra, hogy megfelelően tölthesse be funkcióit.

A D50 elegáns rendezvények tökéletes helyszínévé vált. A Hősök tere, a Fővárosi Állat-és Növénykert, a Néprajzi Múzeum, a Fővárosi Nagycirkusz, a Széchenyi Gyógyfürdő és a Városliget közelsége vonzó célponttá teszi a szállóvendégek számára, s emellett kiválóan alkalmas különféle egyházi vagy világi kulturális események megtartására is.

A Damjanich utcai elhelyezkedése előnyös a Puskás Aréna könnyű elérhetősége miatt is. Aki valamilyen sporteseményre vagy zenei rendezvényre érkezik Budapestre, annak is remek választás a D50.

A rendezvényközpont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alatt kiállta a próbát. Marik Gergely, a ház működtetéséért felelős jelenlegi vezető akkor a NEK titkárságának irodavezetőjeként pápai elismerésben is részesült. Vele és a D50 Hotel igazgatójával, Velencei Zsolttal a közelmúltban bejártuk a régi-új épületet, amely időközben egy külön szárnnyal bővült.

Az épületbe lépve letisztult, elegáns, magas belmagasságú belső tér tárul elénk, a szemközti falon rögtön észrevesszük a feszületet. Marik Gergely a következőket mondja: „Úgy gondolom, a mai világban szükség van elkötelezett szolgáltatókra. Az intézménynek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a fenntartója, ezt természetesen a weboldalunkon is feltüntetjük.”

Azt is megtudjuk tőle, hogy a D50-ben kiváló lehetőség nyílik konferenciák, gálavacsorák, könyvbemutatók, meetingek, kisebb-nagyobb (30–200 fős) üzleti vagy családi rendezvények megtartására. Ezekhez az aulából nyíló 200 négyzetméteres Esztergom terem, a 60 négyzetméteres Óbuda terem, illetve az egybenyitható, de két külön teremként is használható, összesen 170 négyzetméter alapterületű Pest-Buda terem kínál remek helyszínt.

Természetesen az étkezés is megoldott: az Esztergom terem előtt található aulából tágas lobby bár nyílik, amelynek berendezését mindig az adott rendezvényhez igazítják.

Velencei Zsolt, a hotel igazgatója átvezet bennünket a reggelizőterembe, ahol büféreggelit kínálnak a vendégeknek négycsillagos szállodai színvonalon: hatféle melegétellel, az évszaknak megfelelő termékkínálattal, a külföldi vendégek igényeire is odafigyelve, időről időre változtatva a gazdag választékot.

Váradi Etelka, a konyha vezetője elmondja, hogy a glutén- vagy laktózérzékeny, illetve a vegán étrendet követő vendégek igényeire is felkészültek. „Minden nap van zöldséges mixünk, illetve figyelünk arra is, hogy különféle húsokból készült ételek szerepeljenek a kínálatban.” Azt is megtudjuk tőle, hogy a hotel konyhájának különlegessége a puha és ízletes gluténmentes baguette, amit kifejezetten kedvelnek a vendégek.

A reggelizőtermet elhagyva továbbra is Velencei Zsolt kalauzol minket az épületben. Bemutatja a négycsillagos hotel szobáit, amelyek az épület két (régi és új) szárnyában helyezkednek el. A hat superior, a szintén hat prémium és a huszonnégy standard szobában egyidejűleg nyolcvan vendég elszállásolására van lehetőség.

A 35-40 négyzetméter alapterületű superior lakosztályok zuhanyzós fürdőszobával, városra néző kilátással a hotel negyedik és hatodik szintjén várják a vendégeket. A nagy belmagasságú, tágas, elegáns lakosztály akár egy ötfős család számára is kényelmes. A szoba nappali bútorzattal, beépített szekrénnyel, minibárral, LED-tévével, kávéfőzővel van felszerelve, ez utóbbihoz kávékapszulák is járnak.

A prémium kategóriába tartozó, 25-27 négyzetméteres szobák, amelyekhez zuhanyzós fürdőszoba tartozik, szintén a negyedik és hatodik szintén találhatók, és a városra vagy a belső udvarra néznek. Bútorzatuk elegáns, és ezekben is a vendégek rendelkezésére áll a minibár, a LED-tévé, illetve a kapszulás kávéfőző.

A kényelmes, 18-21 négyzetméter alapterületű, zuhanyzós fürdőszobával kiegészülő standard szobák az új épületszárnyban kaptak helyet az első, a harmadik, illetve az ötödik szinten. Ablakuk a belső udvarra néz, s az alapfelszerelésnek ezekben is része a minibár, a LED-tévé és a kávéfőző.

A szállodavezető kérdésünkre elmondta, hogy a hotel kihasználtsága az indulás évében tizenötezer vendégéjszaka körül alakult, ami eléri a budapesti átlagot. Ez szép teljesítmény a nyitóévben, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a turizmust jelentősen sújtó jól ismert körülményeket, a covidjárványt, a háborút, az energiaár-robbanást. Mint megtudtuk, a D50 az árképzés tekintetében rugalmasan követi a budapesti árszintet a fővárosi keresleti-kínálati viszonyokhoz igazodva.

„A szakma jó évre számít, mi is reménykedünk, és várjuk kedves vendégeinket” – mondja látogatásunk végén bizakodó nyugalommal Velencei Zsolt, a hotel igazgatója.

A D50 Hotel és Rendezvényközpont szolgáltatásairól a www.d50.hu weboldalon, illetve a ház Facebook-oldalán tájékozódhatnak.

Szerző: Kőrössy László

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. május 14-i számában jelent meg.