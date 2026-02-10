Húsvét előtt mutatják be a Dávid királyról szóló nagyszabású animációs filmet

Kultúra – 2026. február 10., kedd | 10:34
Nagyszabású animáció készült az Ószövetség egyik ikonikus hőséről, Dávidról. A filmet a kritikusok a legjobb bibliai témájú animációnak tartják a Mózes történetét bemutató Egyiptom hercege óta. A Dávid március 26-án kerül a hazai mozikba, az ADS Service forgalmazásában.

A Charles Dickens Urunk élete című kisregényét feldolgozó Királyok királya alkotóinak új és nagyszabású animációjában a híres bibliai király, Dávid története elevenedik meg. Amikor az óriás Góliát fenyegeti a népet, egy ifjú pásztor lép elő. Mindössze egy parittya, néhány kő és a rendíthetetlen hit van az oldalán, mégis kész szembenézni a veszéllyel. A fiút hamarosan a hatalom is üldözni kezdi. Útja során folyamatosan próbára tétetik a hűsége, szeretete és bátorsága. Küzdelme végül nemcsak a koronáért, hanem a királyság jövőjéért és lelkéért vívott harccá válik.


A Dávid a tengerentúlon decemberben került a mozikba, januárra pedig lekörözte a szintén az Angel Studiosnál készült (Magyarországon az ADS Service által tavaly bemutatott) Királyok királya című animációt. Ezen kívül a legnagyobb bevételt hozó bibliai témájú animációs film lett Észak-Amerikában a DreamWorks stúdió Egyiptom hercege (1998) című mozija óta.

A Dávid előzménye az ötrészes Young David (Ifjú Dávid) című animációs sorozat, ami a gyártó Angel Studios honlapján nézhető meg. A Betlehemben játszódó Young David egy szívhez szóló animációs sorozat, amely a fiatal pásztorfiú történetét meséli el. Bátorsága és jószívűsége már jóval azelőtt kijelölik útját, hogy szembeszállna az óriással.


A húsvét előtt a mozikba kerülő animációs nagyjátékfilmnek magyar kötődése is van: a dalokat a kétszeres Grammy-díjas Jonas Myrin komponálta, a felvételek pedig Budapesten készültek Jason Halbert (Kelly Clarkson állandó alkotótársa) zenei rendező és a Budapest Film Orchestra közreműködésével.

