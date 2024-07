Idén Felsőhegyen tartják a Vajdaság legnagyobb katolikus táborát, a Jézus Barát Gyalogtúrát

A tábor házigazdája minden alkalommal más-más település. Idén a felsőhegyi plébánia ad otthont a rendezvénynek, ahová több mint kétszáz fiatal érkezett mindkét turnusban, július 15–19. és 22–26. között.

Ugyancsak fontos – leginkább a gyerekek és a szülők számára –, hogy a gyalogtúra résztvevői teljes biztonságban vannak a tábor ideje alatt, ugyanis önkéntes csoportvezetők foglalkoznak velük és a nap huszonnégy órájában figyelnek rájuk.

Idén az önzőség–önzetlenség fogalmának megismerése, magyarázata, ismertetése állt a fókuszban, valamint a kettő közötti különbség érzékeltetésével is foglalkoznak a fiatalok. Amint a neve is mutatja, a program szerves része a gyalogtúra is minden esztendőben. A táborozók ugyanis mindennap gyalogolnak, akár 15–20 kilométert is megtesznek naponta.

A résztvevőknek alkalmuk nyílt ellátogatni a Felsőhegy-közeli tanyákra, gazdaságokra, sőt még Zentára is elgyalogoltak. A hivatalos program mellett minden alkalommal meglepetéssel is készülnek a szervezők. Nem volt ez másként idén sem, így július 16-án Fazekas Ferenc megyéspüspök látogatta meg a táborlakókat. A találkozás alkalmával a püspök megosztotta fiatalkori élményeit a gyerekekkel, a táborozóknak pedig alkalmuk volt kérdéseket feltenni a vendégnek.

A gyalogtúra vendége volt még Polyák Hajnalka, a Magyar Szó munkatársa, aki elmondta a táborlátogatással kapcsolatos néhány élményét: „Igazán örültem, amikor megtudtam, hogy idén a Jézus Barát Gyalogtúra tábor Felsőhegyen vert tanyát. Mivel a falu valóban közel van hozzánk, úgy döntöttem, meglátogatom a túrázó csapatot. Balcsák Szilárd atya, a főszervező fogadott, és mesélt is az idei év aktualitásairól. Megosztotta velem, hogy a táborok megvalósulását jó szándékú emberek adományai mellett a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatta. Hozzátette még, hogy a szervezők és a résztvevők is hálásak minden segítségért. Ezáltal ugyanis a támogatók lehetőséget biztosítanak a különböző vajdasági településeken és különféle körülmények között élő diákok számára, hogy ismerkedjenek és barátkozzanak egymással, de legfőképpen, hogy közel kerüljenek Istenhez. Ahogyan ő fogalmaz: a cél, hogy rácsodálkozzanak a Teremtőre, a csodáira, megérezve és megértve azt, hogy ugyanúgy szereti őket is, mint Mózest, aki az égő csipkebokrot látva élte át mindezt. Ottjártamkor határtalan jókedv és szeretet fogadott, ami talán akkor tetőzött, amikor az egykori csoportvezető, Neveda Orsolya Bernadett domonkos nővér tett tanúságot arról, hogy hivatásválasztásában milyen sokat jelentettek számára a tábori évek, a közös imák, a gyerekek közt megélt krisztusi öröm” – tette hozzá Polyák Hajnalka.

Az érdekes és változatos programok mellett a gyerekeknek alkalmuk van a barátkozásra is, a táborlakók ugyanis a tartomány számos településéről érkeztek, és ez lehetőséget ad új ismeretségek, barátságok kialakulására is.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Polyák Hajnalka; a Jézus Barát Gyalogtúra Facebook-oldala

Magyar Kurír