Idén szeptemberben is várják az egyetemistákat Mátraverebély-Szentkútra

Hazai – 2025. szeptember 10., szerda | 17:42
2

Az országos egyetemi lelkészségi referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 20–21-én.

A tervezett program:

szeptember 20., szombat:
9.30: gyülekező a salgótarján-zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomnál (Salgótarján, Budapesti út 55.)
9.45: indulás Mátraverebély-Szentkútra
Érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban
18.00: szentmise
19.00: vacsora
20.15–22.00: dicsőítő imaest a ferences szegénygondozó nővérekkel

szeptember 21., vasárnap
8.00: reggeli
A délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis Pio atya Mindszenty bíborosnál tett látogatásáról
11.00: szentmise és körmenet
13.00: ebéd, búcsúzás

A résztvevőktől a szervezők 7000 Ft/fő hozzájárulást kérnek.

Szállás a kegyhelyhez tartozó zarándokházban biztosított a jelentkezés sorrendjében.

Az oda- és visszautazást mindenkinek magának kell megoldania (természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára). Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodnia az étkezéséről. Szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet.

A jelentkezési határidő: szeptember 10., szerda.

Jelentkezni EZEN a linken keresztül lehet.

Forrás és illusztráció: Országos egyetemi lelkészségi referatúra

Magyar Kurír

#ifjúság #kegyhelyek #oktatás-nevelés #országos #programok #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató