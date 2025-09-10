Idén szeptemberben is várják az egyetemistákat Mátraverebély-Szentkútra

A tervezett program:
szeptember 20., szombat:
9.30: gyülekező a salgótarján-zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomnál (Salgótarján, Budapesti út 55.)
9.45: indulás Mátraverebély-Szentkútra
Érkezés délután, majd a szálláshelyek elfoglalása a zarándokházban
18.00: szentmise
19.00: vacsora
20.15–22.00: dicsőítő imaest a ferences szegénygondozó nővérekkel
szeptember 21., vasárnap
8.00: reggeli
A délelőtt folyamán szentgyónási lehetőség és katekézis Pio atya Mindszenty bíborosnál tett látogatásáról
11.00: szentmise és körmenet
13.00: ebéd, búcsúzás
A résztvevőktől a szervezők 7000 Ft/fő hozzájárulást kérnek.
Szállás a kegyhelyhez tartozó zarándokházban biztosított a jelentkezés sorrendjében.
Az oda- és visszautazást mindenkinek magának kell megoldania (természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára). Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodnia az étkezéséről. Szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet.
A jelentkezési határidő: szeptember 10., szerda.
Jelentkezni EZEN a linken keresztül lehet.
Forrás és illusztráció: Országos egyetemi lelkészségi referatúra
Magyar Kurír
