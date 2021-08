Ifjúsági tábor a Galga-mentén

A táborról az egyik résztvevő így számolt be:

„Ferenc pápa által meghirdetett Szent József év jegyében az idei tábor témája is Szent József volt. Az előadások róla szóltak, a kiscsoportos beszélgetésekben is ő játszott központi szerepet és az utolsó nap színpadra vitt vicces kis szösszeneteknek is nagy részében jelen volt. (...)

A lelki napon volt lehetőségünk szentgyónásra, melyhez számos környékbeli atya nyújtott egy egész délelőttös segítséget, hogy a szentáldozásban minél többen tudjunk egyszerre részt venni. Szerdán Marton Zsolt püspök atya tisztelt meg minket jelenlétével, a forgószínpados előadásban tanúságot tett, aznap pedig ő tartotta nekünk a szentmisét a bazilikában. Este a kihagyhatatlan közbenjáró ima emelte az év közben sokaknak meggyötört lelki életét.”

