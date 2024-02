Így főznek a magyar katolikusok

A könyvben szereplők névsora: Erdő Péter, Veres András, Abonyi Zsuzsa, Balog Józsefné, Barcsák Marianna, Bábel Balázs, Benkóczy Zoltán, Berta Tibor, Bognárné Nagy Tímea, Boros Misi, Böjte Csaba, Cseke Péter és Sára Bernadette, Csókay András, Demeter T. Teodóra, Eperjes Károly, Fazakas Zoltán Márton, Filó Kristóf, Fülei Balázs, Herczegh Anita, Hortobágyi T. Cirill, Jásdi Mari, Kakuk Ferenc, Keresztes Ilona, Keresztes Szilárd, Kocsis Fülöp, Kovács Ákos, Kovács Gergely, Kubik Anna, Kvanduk Frigyes, Légli Ottó, Lőrincz György, Marton Bernát, Mádl Dalma, Márton Anita, Molnár Antal, Müller Cecília, Németh Norbert, Petres Lúcia, Péterfalvi Attila, Rácz Borbála, Rojkovich Bernadette, Schanda Balázs, Semsei Rudolf és Dobay Eszter, Szabó Attila, Szikora József, Ternyák Csaba, Tóth Tamás, Tuczainé Régvári Marietta, Udvardy György, Varga János, Véghseő Tamás, Vizi E. Szilveszter.

A kötethez Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt előszót: „Tisztelt Olvasó! Már a IV. században a Diognétoszhoz írt levél megállapítja, hogy a Krisztusban hívők sem öltözködésükben, sem szokásaikban nem különböznek a többi embertől, hanem az erkölcsi viselkedésük az, amiben különösnek mutatkoznak. Tehát a katolikusok is ugyanazokat az ételeket fogyasztják, mint ami az adott korra és helyre jellemző, de az étkezéshez való viszonyukban lehet felfedezni sajátosságokat. Az emberi testet ugyanis, amely Szent Pál apostol szerint a »Szentlélek temploma« (1Kor 6,19), erkölcsi kötelességünk ápolni és táplálni. Ugyanakkor vannak böjti időszakok és bűnbánati napok, amikor a vallásos emberek önmegtartóztató módon étkeznek mind bizonyos ételek (hús), mind az étel mennyiségének vonatkozásában. Ez a rend a főzési szokásokban is megjelenik. Az ünnepek alkalmával pedig gazdagabb az asztal, és az étkezések is közösségi eseménnyé válnak. Biztosan állítjuk, hogy erősebb annak a családnak a szeretetközössége, ahol együtt tudnak étkezni, legalább vasár- és ünnepnapokon. De a nagyobb közösségek számára is különös jelentőséggel bír a megterített asztal közössége, az »agapé«. Ez abból az őskeresztény szokásból él tovább napjainkban, hogy az Eucharisztia (szentmise) ünneplése után szeretetvendégséget is tartottak, közösen étkeztek. Ez a vallásos közösség szempontjából – miként a szegények vendégül látása miatt is – fontos része volt az ünnepeiknek. Így az Egyház közössége az asztal körül (az áldozati oltár és a fehér asztal) épült és erősödött.”

Erdő Péter emlékei szerint gyermekkorában nem volt válogatós, még a sárgarépa-főzeléket is megette. A bíboros, prímás kedveli a spanyol ételeket, és a tokaji bort is nagyra értékeli. Jelmondata: „Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem.” Olvashatjuk az általa készített harcsapaprikás túrós csuszával receptjét is, amely után somlói juhfark ajánlott.

Veres András győri megyéspüspök gyermekkorában először tojásrántottát készített, de a bableves ma sem fog ki rajta. Az MKPK elnöke nagyon kedveli az olasz spagettit. Leszögezte: „Nekem papként a legnagyobb boldogságot az adja, ha valakit meg tudok szólítani emberi mivoltában.” Az általa ajánlott recept a szabolcsi töltött káposzta, amely szintén az egyik kedvence.

Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) vezetője az erdélyi gőzgombóc elkészítésébe már kislányként is besegített. Úgy véli: az étel nemcsak táplálék, hanem közös élmény, közös emlékezet is. Kérése a Teremtőhöz: „Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam.” A KaPI igazgatónője a Sacher, vagy ahogy a családi változatot nevezik, „Zacser” torta receptjét írta le.

Csókay András idegsebész már gyermekként is kedvelte a stercet és a pirított darát baracklekvárral, a májjal viszont el lehetett kergetni otthonról. A nemzetközi hírű orvos ha Kínában jár, szívesen kóstol tésztás ételeket, Afrikában inkább halakat. A bangladesi sziámi ikerpárt szétválasztó orvoscsoport vezetője vallja: „Az Úr Jézus megmondja, mi a mai teendőm, s ha ezt teljesítettem, boldog vagyok.” Receptajánlata: marhahúsleves házi cérnametélttel.

Eperjes Károly színművésznek gyermekkorában a vadas volt a kedvenc étele, s ez az íz a mai napig elkíséri. Szívesen kóstolgatja a világ konyháit, s nem titkolja, hogy rajong a finom magyar borokért. A színész-rendező vallja: úgy kell éljünk, hogy az igazat mondjuk, és ne csak a valódit. Receptje az Imelda-tál, édesanyja kedvelt süteménye, piskótaalapból.

Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát már fiatalon megbarátkozott a káposztás ételekkel és a káposztás cvekedlivel, aminek receptjét leírta. Márton atya szerint fontos, hogy bölcsebbé váljunk idővel, hogy az életünket a végére megszenteljük.

Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója rajong az itáliai tésztákért, a párizsi kuszkuszért és a szerbiai sült húsokért. A történész úgy szeretné élni az életét, hogy a tettei összhangban legyenek az értékrendjével, és ha majd visszatekint az életére, ne bánjon meg semmit. Ételrecept-ajánlata a zöldfűszeres borjúkaraj zöldségágyon.

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára visszaemlékezései szerint a halászlé olyan nagy becsben volt a családjában, hogy húsvétkor is az volt a menü fénypontja. A tökfőzelékkel nem nagyon tudott megbarátkozni, de a lazacot kedveli. Tamás atya szerint hívő lélekkel kell a Teremtő munkatársává válni.

Keresztes Ilona négygyermekes családanya. A somlói galuskának és a Gundel-palacsintának a mai napig nem tud ellenállni; ez utóbbinak a receptjét is leírta. Az általa elkészített ételekhez szívesen kóstolgat finom borokat. A Magyar Rádió Vendég a háznál című műsorának egykori műsorvezetője, jelenleg az Egy.hu szerkesztője. Életének zsinórmértéke a szeretet.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita már gyermekkorában is szívesen töltött időt a konyhában: pudingokat készített, és tortát is sütött. Az érsek-metropolita nem retten vissza az éticsiga, sem a kagyló elfogyasztásától, de megválogatja, milyen bort kortyolgat az ételek mellé. Életében azonban mindent az imádság határoz meg. Kocsis Fülöp receptajánlata az őzlábgomba palacsintatésztában.

A How to Cook Kiadó vezetői, Őszy-Tóth Gábriel és felesége, Violet utószavukban fölteszik a kérdést: „…miről is szól a földi életünk? Mi úgy gondoljuk, hogy a találkozásokról, az emberi kapcsolatokról, a szeretetről: a beszélgetésekről, egymás meghallgatásáról és megértéséről, amiben nagyban segíthet a gasztronómia is. Mert együtt enni, együtt lenni jó!”.

A kötetben látható portréfotókat Merényi Zita, Wágner Csapó József, Bókay László, Boldog Ati, Ambrus Marcsi, Cseke Dorka, Déber Gábor, Lettner Kriszta, Tóth Márton készítették.

A kötet megvásárlója az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthont és a bakonyszűcsi Daganatos gyermekek Rehabilitációs és Lelki Otthonát is támogatja.

A könyv a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) kizárólagos támogatásával jött létre.

Gabriel and Violet: Így főznek a magyar katolikusok – 52 hét – 52 recept

How to Cook Kiadó, 2021.

