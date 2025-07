Illés próféta ünnepével zárult a 22+ görögkatolikus ifjúsági zarándoklatot Máriapócson

A Miskolci Egyházmegye által kilencedik alkalommal megszervezett, de a teljes Görögkatolikus Metropólia híveit megszólító „Útonlevők 22+” zarándoklat ismét több napon át tartó, lélekformáló közösségi élményt kínált a fiatal felnőtteknek. Mottót idén a 129. zsoltárból, a Zarándokénekből választottak: „Remélek az Úrban, benne remél lelkem.”

Július 17-én, csütörtökön este Tokajban játékos, ismerkedős feladatokkal és lelki ráhangolódással készültek a résztvevők az előttük álló három napra. A zarándoklat pénteken reggel indult útjára: a 22+ korosztályhoz illeszkedve ezen a napon 22+ kilométert tettek meg közösen, gyalogosan, Istenbe vetett reménységgel.

Az első komolyabb lelki állomás Rakamaz volt, ahol Janka Gábor csatlakozott a zarándokokhoz, miután közösen Parakliszt végeztek. Gábor atya elmélkedésében a mottóhoz kapcsolódva hangsúlyozta:

nincs olyan élethelyzet, amelyben ne lehetne annyi reményünk, hogy a Jóistenhez fohászkodjunk – mert ő mindenen átsegít.

A következő megálló 18-án pénteken Nyírtelek volt, ahol imaóra, majd kiscsoportos foglalkozások következtek. Itt a helyi iskola fogadta a zarándokokat. Még jóval Nyíregyháza határa előtt kapcsolódott a csoporthoz Szocska A. Ábel megyéspüspök is, illetve ezen a napon velük tartott Orosz Atanáz miskolci püspök, valamint számos fiatal görögkatolikus pap és papnövendék is, jelenlétük lelki beszélgetésekre kínált lehetőséget.

A nap Nyíregyházán teljesedett ki, ahol a Szent Miklós-székesegyházban immár mindhárom püspök – Szocska Ábel, Orosz Atanáz, valamint Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita is – köszöntötte a résztvevőket, ahogyan az esti vecsernyén is mindhárman jelen voltak. Kocsis Fülöp a napokban a 93. születésnapján ünneplő Keresztes Szilárd nyugalmazott nyíregyházi megyéspüspök üzenetét is közvetítette. Kocsis Fülöp ezt az üzenetet bontotta ki prédikációjában: „Ha bátrak vagyunk, merünk lépni, nem a félelem irányít bennünket, kezdeményezők tudunk lenni. De ez önmagában kevés, kell hozzá a jámborság, az istenfélelem, az imádságos lelkület. Enélkül a bátorság vakmerővé és önhitté tesz. (…) Merjünk kiállni, másoknak is hirdetni a hitet” – buzdította a hallgatóságot.

Az esti program különleges vendége Fodor Réka missziós orvos – közismert nevén Afréka – volt, aki a 21. orvosmissziójából tért haza Nigériából, a zarándokok előtt pedig őszintén és szenvedélyesen osztotta meg, mit jelent számára élethivatása. Az elmúlt tíz év alatt (többek között Uganda, Nigéria, Ghána, Csád területén) több mint 22 ezer beteget gyógyított, és tevékenysége azóta is folyamatosan bővül az afrikai országok katolikus egyházainak védelme alatt. Börtönmissziót és iskolamissziót is folytat, nővérképzőt hozott létre, maláriás betegeket lát el, ösztöndíjat alapított a tanulni vágyó fiataloknak. Afréka a zarándokokkal együtt gyalogolt másnap.

19-én, szombat reggel a Szent Miklós-ház kápolnájában Szent Liturgiát ünnepeltek, Szocska Ábel elmélkedésében sajátos módon szemléltette, hogy Isten segítségére mindig számíthatunk, de nem mindegy, hogyan vagyunk keresztény zarándokok:

Az élet zarándokainak az a küldetése, hogy Isten támaszát hirdessék a világban.”

Nyíregyházán a vendéglátásról a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium gondoskodott. A reggeli után Szocska Ábel püspök együtt indult útra a zarándokokkal, akiket Nyíregyháza határáig kísért.

Ezután a csapat Nyíregyháza-Oros, majd Napkor felé vette az irányt, hogy az esti órákban megérkezzenek a végső célhoz, Máriapócsra. A résztvevők közül sokan már nem először vesznek részt a 22+ zarándoklaton, de volt olyan is, aki első ízben csatlakozott, hogy élete terheit elvigye az Istenszülőhöz és ott letegye azokat.

Máriapócson Akathisztoszon és virrasztáson vehettek részt szombat éjjel. A hívek között idén is ott voltak a azok a kárpátaljai magyar zarándokok is, akik előző este érkeztek meg gyalogosan Beregsurányból – immár harmadik alkalommal ajánlva fel útjukat a békéért.

A háromnapos lelki út csúcspontja a július 20-i, vasárnapi ünnepi Szent Liturgia volt, amelyet Szocska Ábel püspök vezetett. Mellette szolgáltak az oltár körül a kárpátaljai magyar híveket kísérő atyák, köztük Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ajkú hívekért felelős helynöke.

A liturgia előtti imaórát Feczák László Miklós atya vezette.

A szertartás során a könyörgések a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspökeiért, Teodor Macapula megyéspüspökért és Luscsák Nílus OFM segédpüspökért is szóltak.

Szocska Ábel szentbeszédében a remény prófétájaként szólt Illésről, akinek életében ugyanúgy jelen volt a kétségbeesés és a kérdés, mint a ma emberében: „Vajon mi lesz?” A főpásztor a szombati találkozásai során benne megfogalmazódott kérdéseket sorolta: mi lesz a fiatal párral, akik most indulnak közös útra? Mi lesz a missziós hivatást vállalókkal, a házassági évfordulójukat ünneplőkkel, az idős emberekkel, a háborús országból érkezőkkel? „Önökkel együtt teszem fel a kérdéseket” – fogalmazott.

Válaszul Illés prófétát állította a hallgatóság elé, ahogyan az Egyház is ezt teszi július 20-án. Illést, aki bár máshogyan várta az Urat, a szelíd szellőben érintette meg Isten, és bízni kezdett.

A remény nem valami, hanem valaki”

– mondta a püspök, majd három üzenetben foglalta össze Illés példáját: szembe kell nézni a közömbösséggel és istentelenséggel; hűségesnek kell maradni akkor is, ha nem azt kapjuk, amit megérdemlünk; és vállalni kell a küldetést a remény jegyében.

A liturgia zárásaként a főpásztor megáldotta a kegytárgyakat, majd szentelt vízzel hintette meg a jelenlévőket, megerősítve őket Illés próféta nyomán, a remény útján.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye 1., 2.

