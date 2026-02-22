Imádságot tartanak Ukrajna békéjéért az háború kitörésének negyedik évfordulójának előestéjén

Február 24-én lesz négy éve annak, hogy 2022-ben ezen a napon Oroszország megtámadta Ukrajnát.

„A háború mindig vereség, az emberi testvériség lerombolása. Testvérek, álljatok meg! Álljatok meg!” – kérte Ferenc pápa.

„Minden háború az egész emberi családon ejtett seb: halált, rombolást, nemzedékeket sújtó fájdalmat hagy maga után” – mondta február 22-én az Úrangyala imádságon Leó pápa, és hozzátette: „Nem lehet tovább halogatni a békét: sürgető követelmény, melynek helyet kell találnia a szívekben, és felelős döntésekben kell konkrét formát öltenie.”

Arra kért mindenkit, hogy imádkozzon a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik e háború vagy bármely más fegyveres konfliktus miatt szenvednek.

A Sant’Egidio közösség szeretettel vár mindenkit február 23-án, hétfőn 18-30-kor, hogy együtt imádkozzunk a meggyötört Ukrajna és minden olyan ország békéjéért, ahol háború vagy kiterjedt erőszak dúl.

Forrás és fotó: Sant'Egidio

