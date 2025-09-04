Ismét Fazakas Mártont választották meg a csornai premontrei apátság elöljárójának

Fazakas Mártont szeptember 3-án Jos Wouters generális apát és Balogh Piusz, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa jelenlétében kilenc évre újraválasztották csornai apátnak – adta hírül a Csornai Premontrei Apátság.

A premontrei közösség kéri, továbbra is imádkozzanak értük!

A rend alapításának 900. jubileuma alkalmából készített interjúban Fazakas Márton apát így nyilatkozott a premontrei rend küldetéséről a mai világban:

„Meg kell mutatnunk a ránk bízott diákoknak, felnőtteknek, mindazoknak, akik valamilyen módon kapcsolódnak hozzánk és általunk az Istenhez, az Egyházhoz, hogy Krisztus útja ma is élhető és megvalósítható út. Ma is érdemes a vallási és erkölcsi normák szerint a keresztény, ezen belül a katolikus közösséghez tartozni. Ebben nagy segítség az elődök tapasztalata, a múltból mindig tanulhatunk a jövő számára. Összefoglalva: mindennap ajándék és lehetőség a szeretetre, az imára, a jócselekedetre és a közös munkára. Élnünk kell vele – lehetőség és feladat bőven van.”

