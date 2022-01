Isten országának örömhírét kell felmutatnunk! – Az ökumenikus imahét megnyitója Kaposváron

Szabó Szilárd evangélikus lelkész köszöntötte a jelenlévőket, aki az imahét központi igéje kapcsán – „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” – elmélkedett.

Irányítsuk tekintetünket a napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen – buzdított elmélkedésében. – Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással. Hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökereitől elszakítottat. Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az Egyház egységéért imádkozunk, mi is és közösségeink is legyünk világossággá, amely a megváltó Jézusunkhoz vezérel bennünket!

A három keleti bölcs egy zarándoklat nyitánya volt – fogalmazott elmélkedése elején Varga László kaposvári megyéspüspök. – Az ő nyomukban indultunk el mi is annak idején, mikor elkezdtük keresni az igazságot. Most arra hívlak benneteket, hogy menjünk mi is Betlehembe a bölcsek nyomán, s nézzük meg, hogy mit is találtak ők.

„Ha rátalálunk a betlehemi gyermekre, akkor Istenre találunk rá. Vajon felismerjük-e őt? Istenről alkotott képünk nem egy csecsemőnek a képe. A róla alkotott kép a bölcsek ismerete szerint is a hatalmas, mindeneket irányító és a világmindenséget mozgató Isten képe. Ehhez képest mit találtak a bölcsek? Egy teljesen kiszolgáltatott gyermeket.

Ha elindulunk, s következetesen keressük Krisztust, akkor lehet, hogy meg kell változtatnunk a róla alkotott képünket.

A bölcsek egy gyermeket találtak, aki szegény körülmények között született, teljesen kiszolgáltatottan és sebezhetően. A bizalom tartotta őt életben. Egy csecsemő nem marad életben, ha nem bízik a szüleiben. Egy olyan Istent találtak, és mi is egy olyan Istenben, Jézus Krisztusban hiszünk, aki miközben csodákat tesz – lecsendesíti a tengert, kiűzi az ördögöket, feltámaszt halottakat, betegeket gyógyít meg és tömegek hallgatják a szavát –, egy sebezhető, szegény, kicsiny gyermek. Merünk-e hinni benne? Vagy csak abban a Krisztusban, aki hatalmas, erős és akivel ki lehet állni az emberek elé?

Merünk-e hinni Isten gyengeségében, Isten kiszolgáltatottságában, sebezhetőségében? Ha igen, akkor teljes lesz a kép. Akkor megváltozik minden.

Jézussal, az ő megtestesülésével számomra a bizalom új korszaka érkezett el. A mindenható Isten rábízza magát két embernek a szeretetére. Megrendítő a bizalma. (...)

Csak együtt és egységben lehetünk hiteles tanúi az evangéliumnak. Minél nagyobb a keresztényüldözés körülöttünk, annál fontosabb, hogy egységben éljük meg a Krisztus-követésünket. Csak együtt és egységben tudunk jellé válni, s csak együtt és egységben tudunk ezzel a hatalmas, kívülről ránk zúduló erőszakhullámmal szembeszállni. Másképp, mint ahogyan a világ fiai teszik.

Nekünk Isten országának az örömhírét kell felmutatnunk, ami igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Ezt csak együtt tudjuk megtenni.

Kísérleteztünk már századokon át. Versenyeztünk is, hogy kik a jobb keresztények: katolikusok, reformátusok, evangélikusok, vagy a többiek? Ha megértjük Krisztust, kiszállunk a versenyből. Nem győzni akarunk, hanem szeretni és a másikat segíteni közelebb Krisztushoz.

Adjunk hálát a felfedezésért, hogy felismerhettük az Igazságot! Kérjünk bátorságot és erőt, hogy meghajoljunk az Igazság előtt, s hogy akarjunk krisztusivá válni! Kérjük a Szentlelket, hogy tegyen eggyé bennünket! Csak együtt, egységben tudjuk teljesíteni Jézus végrendeletét: »Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk«” – hangzott el Varga László kaposvári megyéspüspök elmélkedésében.

Az ökumenikus imahét további napjain Kaposvár különböző felekezetű templomaiban és imaházaiban folytatódik a közös imádság.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír