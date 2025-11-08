Isten temploma szent, és ti vagytok az

Róma városának és a világ összes templomának „anyja és feje”: ezt a címet viseli a lateráni bazilika, melynek felszentelését a mai napon ünnepeljük. Miért ennyire kiemelt ünnep ez, hogy meg a 32. évközi vasárnapot is kiszorítja a naptárból? Nem csak egy épületről van itt szó valójában, nem csak egyetlen templomról beszélünk a sok közül?

Egyáltalán nem, hanem rang és időrend szerint is az első, hivatalosan felszentelt római templomról, melyet maga Nagy Konstantin császár saját palotájából építtetett át és adományozott a pápának. Sok kincse közül számomra talán a legértékesebb az, hogy ennek szentélyében őrzik az „utolsó vacsora oltárát”, azt az asztallapot, amely körül Jézus az „első szentmisét” ünnepelte apostolaival. És itt, a szép baldachinos oltár csodásan díszített emeleti ereklyetartójában őrzik a két főapostol, Szent Péter és Szent Pál fejereklyéit is.

Nem véletlen tehát, hogy ez az ünnepnap nemcsak Rómában, de az egész földkerekségen is oly kiemelt helyen áll mint a világ első templomának, a pápa plébániatemplomának ünnepnapja. De mi is valójában az igazi titulusa, kinek a tiszteletére szentelték fel? A római nép egyszerűen csak „Lateráni Szent Jánosként” emlegeti. Ám kire utal ez az elnevezés?

A válaszunk: mindkét Jánosra. Először is az Úr Jézus rokonára és előfutárára, Keresztelő Szent Jánosra, hisz, Jézus szavai szerint, „asszonyok szülöttei között nincs nagyobb” nála. De

később hasonlóképp dedikáltak ezt a templomot az apostol és evangélista Szent Jánosnak, a szeretett tanítványnak is. E szép ünnepen épp a negyedik evangéliumból halljuk magának az Úr Jézusnak szavait és Jánosnak ezekhez fűzött reflexióit.

Ezzel el is érkeztünk a templom elnevezései közül a legfontosabbikhoz. Első és legősibb titulusa ugyanis „a legszentebb Üdvözítőről”, Megváltó Urunkról, Jézus Krisztusról nevezett bazilika, mely még a vatikáni Szent Péter- és a falakon kívüli Szent Pál-bazilikát is megelőzi címben, rangban és méltóságban. Minden egyes katolikus templomban az Úr titokzatos és valóságos jelenlétét valljuk a legméltóságosabb Oltáriszentségben, a legszentebb Eucharisztiában.

Befejezésül keressük meg e templomszentelési ünnep üzenetét! A legfontosabb, ami talán az elmondottakból is könnyen kikövetkeztethető: a nagybetűs és egyetlen igazi templom nem más, mint maga Jézus. „Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra újra felépítem azt”, szól a Mester, aminek hallatán még János apostol és a tanítványok se „kapcsolnak” azonnal. Jézus ugyanis a saját testének templomáról beszélt, amit csak akkor értettek meg, amikor harmadnapra feltámadt a halálból. A másik üzenet pedig, hogy

Jézus Krisztus testében, vagyis az Egyházban válhatunk mi magunk is templommá. „Isten temploma szent, és ti vagytok az: nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent a ti testetekben”!

Vezessen bennünket ezen a szép ünnepen Jézus tanítása, Szent János, Szent Pál és Szent Péter apostol szavain keresztül, hogy benne növekedjünk mi is mindnyájan „lelki házzá, szent papsággá”, Isten templomává!

Szerző: Bognár István

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír