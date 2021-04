Isten utat mutat – Jean-Luc Moens lemondott a CHARIS moderátori tisztségéről

Drága barátaim a Katolikus Karizmatikus Megújulásban!

2018 decemberében a Világiak, Család és Élet Kongregációja kinevezett a CHARIS moderátorává. Egy hónappal később legidősebb lányom súlyos egészségkárosodást szenvedett, és lebénult.

Lányomat a férje elhagyta, így feleségemmel 2020 februárjában magunkhoz vettük a családi házunkba, ahova két, 10 és 12 éves gyermeke is rendszeresen eljön látogatóba. Feleségem arra kényszerült, hogy szinte teljes munkaidőben gondoskodjon lányunk ellátásáról. Nyilvánvalóvá vált, hogy a másik hat gyermekünk és tizenhárom unokánk jelenlétünk hiányától szenvednek.

Idén február 19-én Ferenc pápa a vele való személyes találkozásom során családi helyzetemről érdeklődött, és hatalmas együttérzést tanúsított a bennünket ért megpróbáltatások miatt. A Szentatya arra buzdított, hogy imádkozzak, és ismerjem fel ennek a váratlan helyzetnek a megoldását, szabad utat adva, hogy a lehető legjobb döntést hozzam meg a családom érdekében.

Rengeteg imádság és tanácsadóimmal folytatott megbeszélés után úgy döntöttem, hogy az Amoris laetitia-családévben leköszönök a CHARIS moderátori tisztségéről, hogy jobban elérhető legyek a családom számára.

Nem volt könnyű meghozni a döntést. Két és fél éven keresztül a maximumot igyekeztem adni magamból a CHARIS-ért, ezért is okozott nagy szívfájdalmat meghozni ezt a nehéz döntést.

Mielőtt felismertem volna a helyes döntést, a római közösségben megtartott reggeli istendicsőítésen Don Moen dalszerző himnuszát, az Isten utat mutat (God will make a way) című dalát énekeltük. Igazi fényesség volt ez a számomra, amely mély belső békét és örömet ébresztett bennem. Úgy éreztem, mintha az Úr közvetlenül hozzám szólna az éneken keresztül, ugyanakkor mindannyiunkhoz címezve: Új utat mutatok ott, ahol úgy tűnik, hogy nem vezet út sehova (I will open a new way where there seems to be none).

Meggyőződésem, hogy az Úr így fog cselekedni, hiszen a CHARIS az ő munkája gyümölcse és mindenki szolgálata nélkülözhetetlen benne.

Döntésemről tájékoztattam a Világiak, Család és Élet Kongregációját. Farrell bíboros, a hivatal prefektusa elfogadta a lemondásomat, és megköszönte az évek során végzett munkámat a CHARIS elindításáért. A dikasztérium jelenleg fontolgatja, mit tegyen a kialakult helyzetben, tudván, hogy viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a megoldáshoz. A nemzetközi szolgálat teljes közösségét Zoomon keresztül értesítettem a döntésemről.

Biztosítani szeretnék mindenkit afelől, hogy miután véget ér a moderátori felelősségem, továbbra is imádkozni fogok mindannyiótokért és azért, hogy a Szentlélek kegyelme Egyházunk minden egyes megkeresztelt tagjához elérjen.

Családom jövőjét imádságaitokra bízva:

Jean-Luc Moens

Róma, 2021. március 27.

Jean-Luc Moens matematikus, nős, hét gyermek édesapja, tizenhárom unokája van. Karizmatikus közösségben végzett több mint 45 éves munkáját követően választották a Ferenc pápa által alapított CHARIS (2018), a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata moderátorává.

