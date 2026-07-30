Itt a szívünk! – Ajándékkönyvekkel kedveskedünk új előfizetőinknek

Hazai – 2026. július 30., csütörtök | 10:30
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Főszerkesztői felhívást adunk közre.

A nyári időszak legtöbbször a pihenésről, feltöltődésről, megújulásról szólt. Ebben a helyzetben szeretnénk segíteni minden elkötelezett katolikus Testvérünket, hogy

nyomtatott hetilapunk és melléklete, valamint liturgikus kiadványunk segítségével újítsa meg keresztény életét.

„Itt a szívem!” – Boldog Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó kedves történet, hogy ezekkel a szavakkal, állhatatosan terjesztette A Szív újságot. Hisszük, hogy ezáltal ő a hazai nyomtatott katolikus sajtó égi segítője.

Kollégáink lapszámról lapszámra nemcsak tudásuk legjavát, hanem a szívüket is beleteszik az Új Emberbe, annak kulturális mellékletébe, a Mértékadóba és liturgikus havi kiadványunkba, az Adoremusba.

Miközben a szívünket nyújtjuk kiadványaink által, arra hívunk mindenkit, hogy aki még nem előfizetője ezeknek, legyen az Olvasónk. Most különösen megéri előfizetni kiadványainkra: új előfizetőinket értékes olvasnivalóval ajándékozzuk meg.

Hisszük, hogy egy olyan korban, amikor a nyomtatott sajtó felületei egyre csak szűkülnek, sajtóapostolkodással ér fel akár egy katolikus nyomtatott kiadványra való előfizetés is.

Ezúton is köszönjük eddigi Olvasóink, előfizetőink hűségét, hamarosan az ő számukra is készülünk egy meglepetéssel.

Kérjük együtt Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását, és lépjünk bátran a nyomába, legyünk mi is sajtóapostolok! Legyen Ön is katolikus sajtótermékeink Olvasója!

Kuzmányi István
főszerkesztő

Az előfizetési akció részletei IDE klikkelve érhetők el. Jelentkezés ITT.

Magyar Kurír

#egyházmegyék

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