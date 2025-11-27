Jelen lenni ott, ahol a fiatalok vannak – 25 éves a KözösPont fesztiválmisszió

Negyed évszázados jubileumát ünnepli a KözösPont Ökumenikus Ifjúsági Misszió.

Az Egyház megszokott keretein kívül is megélhető a Krisztushoz tartozás öröme? Néha az a veszély fenyeget minket, hogy magunkba zárkózunk: miközben érezzük az egymás közti kapcsolatok ápolásának fontosságát, megfeledkezhetünk arról, hogy a szeretet azok felé is irányul, akik nem tagjai a tanítványi körnek - sőt, számukra talán még láthatóbban kell(ene) megnyilvánulnia. A kétezres évek elején néhány keresztény fiatal úgy döntött, hogy közösen tesznek valamit ezekért a kapcsolatokért.

Elhatározták, hogy ellátogatnak a fiatalok körében népszerű könnyűzenei fesztiválokra, bízva abban, hogy az ott kialakuló beszélgetésekben nemcsak kérdések, hanem valódi érdeklődés is megszületik: kik ők, és miért vannak jelen.

Így született meg a KözösPont fesztiválmisszió.

A missziós fiatalok sátra először 25 éve jelent meg. Az igény gyakorlatilag egyszerre jelentkezett mindhárom keresztény felekezet részéről. 2000-ben elsőként a SZIGET Fesztiválra sikerült eljutni. Akkor gyorsan, három hét felkészülés után kellett egy stábot felállítani az önkéntes fiatalokból. Programjaik újszerűsége és hiánypótló volta komoly sikert aratott a „Sziget-lakók” körében. 2004-től már a VOLT Fesztiválon és Tokajban, a Hegyalja Fesztiválon, illetve 2005-től az EFOTT-on is szerepelt a KözösPont sátor. Aztán sorban jött a többi. A SZIN, a Strand, az Ördögkatlan… A szolgálat első alkalmával a következő jelmondatot választották a fiatalok:

Nem elszigetelődni és nem elszigetesedni.”

De hogyan lehetséges a misszió akkor, ha Istent nem emlegetik napjában 5000-szer és szenteltvízzel sem locsolják le a fesztiválozókat? Az egyik önkéntes szerint ennek kulcsa a jelenlétmisszió: „Fő profilunk, hogy önkénteseinkkel kötetlen beszélgetéseken keresztül demonstráljuk, a nem keresztény és magukat nem hívőknek tartó emberek számára, a keresztény tanítás emberségességét. Nem törjük magunk azon, hogy valakit rábeszéljünk valamelyik, vagy akár mindegyik vallás követésére. Nem korholunk senkit azért, mert idáig nem fohászkodott Istenhez. Nem ítélünk el senkit azért, ha csak azért járt eddig a templom közelében, mert egymás mellett kapott helyet a településén a dohánybolt és Isten háza.”

A MEÖT-ben tartott jubileumi ünnepen sok-sok régi fotó és emlék kerül elő. Kvíz, játék és persze éneklés színesíti az estét. A közös imádságon Nobilis Márió atya Pál apostol efezusi levelének 3. fejezetéből idéz, aláhúzva, hogy „…a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.”

Magyarázatában Márió atya kiemeli, hogy

a KözösPont alapja és sikerének záloga az egység. Egység Krisztusban, egység egymással: „ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben…” – ígéri meg jelenlétét Jézus.

A 25 év során közel 1000 fiatal önkénteskedett valamilyen módon a KözösPont keretei között és tanulta, élte ezt a jézusi jelenlétmissziót. Öröm látni a közös ünnepen, hogy megjelenik a második generáció, hiszen van, akinek már a szülei is önkénteskedtek valamelyik fesztiválon. Ezen kívül azok közül is többen itt vannak, akik a KözösPonton találtak rá életük párjára. Januárban már a 2026-os évadot hirdetik meg a szervezők. Egyikük így foglalja össze, mit jelent számára ez a misszió: „A KözösPont számomra egy felismerés, hogy lehetetlen úgy megismerni és megérteni a világot, ha nem beszélünk az emberekkel.

Ez a misszió a föld előkészítése magvetéshez, mert mi itt elhintünk egy magot, ami majd valamikor megfogan és kihajt.”

