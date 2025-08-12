Jézus éberségre hív – Püspöki szentmisével zárult Celldömölkön az 1Úton zarándoklat

A szentmisén koncelebrált Németh Zoltán plébános, Rátkai István káplán és Majlát Tihamér plébános.

Köszöntőjében Székely János püspök kiemelte az örömöt, hálát, amely a zarándoklatot jellemezte.

Az út része az ajándéknak. Kereszténynek lenni nem mindig a könnyű, kényelmes úton járást jelenti. Szűk az út, törekedjünk ezen járni, és a szűk kapun bejutni. Legyünk olyan keresztények, akik bátran megvallják hitüket, akik e szerint élnek, akiknek hiteles az életük – buzdított a főpásztor.

Jézus arra tanít minket, hogy az emberi történelem nem hordja magán a teljességet, várjuk a beteljesedést, Krisztus második eljövetelét. A történelem véges és sebzett, ahogy egyéni emberi életünk is véges, töredékes. A teljességet Krisztustól várjuk. Ő fog várni a halálunk kapujában, és az ő fényében látjuk életünket – hangsúlyozta szentbeszédében a szombathelyi megyéspüspök.

Pál apostol is azt mondja: ébredj, aki alszol; ébredj rá, hogy az életed véges. Jézus kopogtat az életünk minden napján, minden órájában, meg kell őt látni az embertársainkban. Ha éber a szívünk, nyitott a szemünk, megláthatjuk, találkozhatunk vele.

Székely János püspök javasolta: lehetne egy szentévi célkitűzés, hogy újra töltekezzünk Isten forrásából, újra a remény emberei legyünk. Ne ítélkezzünk senki fölött, válasszuk ki a kincset és arra építsünk. Merítsünk a bibliából, a csendből, a szentségekből. Legyen közösségünk, ami táplál, hiszen egyedül nem lehet megőrizni a hitet. Minden napunk legyen tele jócselekedetekkel. Jézus éberségre hív, szeretetre születtünk, érkezik a Mester.

Székely János köszöntője és szentbeszéde ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

