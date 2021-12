Jézus születése ott történik meg, ahol szeretet van – A pápa köszöntötte a vatikáni alkalmazottakat

„Adjunk hálát Istennek, hogy együtt lehetünk, hogy elmondjuk egymásnak a karácsonyi jókívánságokat és szívből kívánok áldott karácsonyt nektek, apáknak, anyáknak, gyerekeknek és nagyszülőknek, valamint a szeretteiteknek” – kezdte beszédét a pápa.

Jézus születése ott történik meg, ahol szeretet van, ahogy a híres ének szól: „Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk”. A Szentatya arra buzdította a Szentszék munkatársait, hogy most, a járvány idején látogassák meg azokat a nagyszülőket, akik nem hagyhatják el otthonaikat, ne hagyják őket egyedül.

Hozzáfűzte, manapság, a leselejtezés kultúrájában gyakran elvetik a nagyszülőket. Felidézte, gyerekkorában egyik nagymamájától hallott egy történetet. Egy családban egy öregedő nagyapa leette magát, amit a családfő rossz néven vett, és hogy ne kelljen szégyenkeznie a papa miatt, a konyhában külön asztalnál terítettek neki. Egy héttel később a családfő meglepetéssel látta, hogy a fia egy asztalfélét eszkábál. A kérdésre, hogy ez mire lesz jó, a fiú azt válaszolta az apjának: „Neked, amikor majd megöregszel, és nagyapa leszel.”

A pápa derűs karácsonyt kívánt mindenkinek, főként azoknak, akik nehéz körülmények között élnek. A világjárvány sok nehézséget okozott a családoknak, éppen ezért törekedtek arra, hogy megőrizzék a munkahelyeket. A megszorítások idején adódtak ugyan problémák, de a pápa bízik abban, hogy ezek a nehézségek a párbeszéd és a találkozás révén orvosolhatók, és tiszteletben lehet tartani a munkavállalók jogait és a közjót.

Ehhez Szent József közbenjárását kérte, aki igazán „illetékes” a munka világában: „Őrá, Jézus és Mária őrzőjére, az Egyház védőszentjére – akinek az eltelt esztendőt szenteltük – nyugodtan rábízhatjuk az egészen bonyolult problémáinkat is, akkor is, amikor a mi erőnk már nem elegendő. Kövessük őt abban is, hogy nem beszél, vagy csak kevés szóval, de annál többet mondanak a tettei. Hallgat Isten akaratára, és azt meg is valósítja. Én szoktam kérni őt a legkülönfélébb ügyekben, és ő mindig válaszol” – tette hozzá a pápa.

Isten Józsefnek rendszerint álmában fedte fel az akaratát. Ezek nem pszichológiai szempontból magyarázható álmok voltak, hanem az isteni terv kinyilatkoztatásai. Ezek nem is képzelgések voltak, hanem a valósághoz tartozó üzenetek, vagyis Isten gondviselésének a feltárásai. Mária és József története mutatja, hogy a család az a különleges hely, melyben Isten gondviselése megmutatkozik.

A Szentatya azt kívánta a vatikáni alkalmazottaknak, hogy tapasztalják meg Isten atyai kezét, aki lépteiket irányítja a házastársaik és gyermekeik javára. Isten tervei nem mindig egészen világosak, gyakran csak idővel mutatkoznak meg, és ez türelmet és mindenekelőtt hitet igényel, bizalmat abban, hogy Isten mindig csak a jót akarja, a legnagyobb jót nekünk és szeretteinknek. Úgy kell tennünk, mint Szent József: át kell adnunk magunkat Istennek, hogy megkapjuk üzeneteit.

„Imádkozom értetek, de ti is imádkozzatok egymásért, hogy a munkaközösség megszilárduljon, egységesebbé váljon. Kedves testvéreim, köszönöm, hogy eljöttetek erre a találkozóra. Imádkozom Szent Józsefhez és a Szűzanyához, hogy kísérjenek el útjaitokon. A Megváltó Jézus töltse be szíveteket és otthonaitokat örömmel és békével! Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek és családjaitoknak. És köszönöm az itt végzett munkát: nagyon köszönöm!” – zárta Ferenc pápa a vatikáni alkalmazottakhoz intézett karácsonyi köszöntését.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír