Jó itt – Átadták a Katolikus Szeretetszolgálat felújított Názáret Házát Budapesten

Szentbeszédében Esterházy László protonotárius, kanonok plébános megemlékezett Lékai László bíborosról, aki Regőczi István házából létrehozta ezt az otthont. Esterházy László arra is felhívta a figyelmet, hogy az otthon lakói számára rendkívül fontos a máriaremetei nyugodt környezet és a templom, ahol részt tudnak venni a szentmisén.

Van olyan baj, melyre – a szentségek révén – csak a pap tud gyógyszerrel szolgálni.

Esterházy László hálát adott Istennek azért, hogy ez a felújítási munka elkészülhetett.

Szentbeszédét Pázmány Péter betegekért könyörgő imájával zárta: „Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.”

„Az első szavunk a háláé” – kezdte köszöntőjét Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója. Ez a beruházás a Názáret Ház lakóinak és az itt dolgozó munkatársaknak is megkönnyíti az életét. Vajda Norbert megköszönte a magyar államnak az anyagi támogatást.

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy minden perc öröm, ha az ember segíteni tud a rászorulókon, ha valami módon meg tudja könnyíteni az életüket. A XXIII. János Otthonban – melynek integrált intázmánye a Názáret Ház – végzett szolgálat azonban több ennél, hiszen az itt dolgozók bizalmi alapot adnak a közösségnek:

ha szeretteink gondoskodásra szorulnak, van, akikre számíthatnak.





Csókay András édesanyja is a Názáret Ház lakója volt. Az ismert idegsebész tanúságtételében Szent II. János Pál szavait idézte, melyet a pápa halála előtt nem sokkal mondott: „Legyetek derűsek, mert én is az vagyok.” Édesanyja is, aki már nagyon keveset beszélt, ezt élhette meg, hiszen egyszer megszólalva csak ennyit mondott:

Jó itt.

A Názáret Ház csodája volt, hogy a nagymama istenfélelme derűs keresztény életté változott. „Nagyon sokat köszönhetünk az idős emberek imáinak” – emelte ki Csókay András. Ez az intézmény arra is képes, hogy összehozza a családot, amikor a látogatók összejönnek az édesanya, a nagymama, a dédnagymama ágya körül.

Csókay András arra is emlékeztetett, hogy az otthon dolgozóinak áldozatos munkájának és hitének köszönhetően nagyon gondos ellátásban részesülnek az itt lakók.

A beszédek között Molnár Balázs fuvolaművész játszott.

*

Szentmise után Burányi Roland intézményi lelkész megáldotta a felújított Názáret Házat, majd ünnepélyesen átadták az intézményt.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az átadás előtti köszöntőjében arról szólt, hogy a szociális intézmények akkor tudnak megfelelni a feladatuknak, ha közösségként is működnek. A Katolikus Szeretetszolgálatnál mindig jelen van ez a közösségépítő szempont.

A szociális biztonság első védvonala a család, ám sok esetben szükség van arra, hogy az idős hozzátartozó – akiről már nem tudnak a családban gondoskodni – szakszerű, szeretetteljes légkörben működő otthonba kerüljön. Fülöp Attila kiemelte, hogy

az egész társadalom érdeke az egyházi szociális intézmények szolgálata.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a beruházás költségeihez az állam 140 millió forinttal járult hozzá.

*

A Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthona összesen 297 fő számára nyújt idősotthoni, és 10 fő számára nappali ellátást. A Názáret Ház a XXIII. János Otthon integrált intézménye; fő profilja a demenciával élők speciális ellátásának biztosítása: itt 88, többségében demenciával élő idős embert látnak el.

A ’80-as évek elején, Regőczi István családi házából induló, idősellátásnak helyet biztosító épületegyüttes részletekben épült fel – annak minden építészeti hátrányával –, ahogyan az Egyháznak forrása volt a bővítésre és korszerűsítésre. Az elmúlt két évben a fenntartónak köszönhetően teljes energetikai beruházás valósult meg nyílászáró cserékkel és hőszigeteléssel. A beruházás nem csak egységes arculatot adott az épületnek, de a lakószobák komfortját is növelte.

Az intézmény korábbi személyszállító liftje közel harminc éve készült, kis mérete miatt alkalmatlan volt fekvő beteg szállítására, és rendszeresen jelentkeztek üzemszünettel járó meghibásodások. Ezen a részlegen nagy arányban kerekesszékhez, ágyhoz kötött lakók élnek, akik teljes felügyeletre és ellátásra szorulnak, lépcsőn nem tudnak közlekedni. A közel ötvenmilliós liftberuházással az épületben megvalósult a teljes körű akadálymentes közlekedés.

A gondozási feltételek minőségi javulását is eredményezte a fejlesztés: lehetővé vált a lakók szintek közötti kerekesszékben történő, biztonságos szállítása, mellyel elősegítették a lakók kényelmét és megkönnyítették az ápolók-gondozók mindennapi munkáját.

A terápiás foglalkozásokat is segíti a beruházás megvalósulása, mivel egy időpontban tizenhárom lakó tud lemenni a földszinti aulába az ott bemutatott szentmisére, közös foglalkozásokra; és nem utolsó sorban a Szent Ferenc Udvarába is, ahol állatterápia céljából kis állatok és parkosított udvar várja a speciális szükségletű lakókat.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír