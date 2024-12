Kapuvári fiatalok közös imája a győri egyházmegyei zsinat sikerességéért

A kapuvári ifjúsági hittanosok minden második héten összejöveteleket tartanak, számos fiatal részvételével.

A rendezvények különösen jó hangulatban telnek, mivel a fiatalok közötti közvetlen kapcsolat, a közös élmények és a vallási témák iránti érdeklődés hozzájárulnak a kötetlen, mégis tartalmas beszélgetésekhez.

Az összejöveteleken különböző korosztályok találkoznak, a gimnazistáktól kezdve az egyetemistákig, ami lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, barátságok kialakítására és a hitben való megerősödésre.

Ezek az összejövetelek nem csupán vallási szempontból fontosak, hanem közösségi élményt is nyújtanak a fiatalok számára. A rendszeres találkozók révén egy erős, támogató közösség jön létre, amely segíti a tagokat abban, hogy a mindennapi életben is megéljék keresztény értékeiket, és ne csak vallási, hanem közösségi és szociális szempontból is fejlődjenek.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Szent Anna-plébánia, Kapuvár



Magyar Kurír