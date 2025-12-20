Karácsony este zárják be a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját

A Santa Maria Maggiore idén január 1-jén megnyitott szent kapuján a remény szentévében több mint 20 millió zarándok haladt keresztül, akiknek nagy része a Salus Populi Romani (a római nép üdvössége) Mária-kegykép előtt is imádkozott.

A szent kapu bezárásának a napját nem véletlenszerűen választották ki, mert a Santa Maria Maggiore valójában a szent karácsony bazilikája, hiszen a szent jászol ereklyéit őrzi, melyben elhelyezték az újszülött Jézust. Urunk jászla ugyanis kiváltságos tanúja annak a reménynek, amely a 2025-ös szentév témája, és mindenkit arra emlékeztet, hogy a hit alapja Isten örömhírének hirdetése, aki az emberiség iránti szeretetből és az üdvösségükért emberré lett, megtestesült.

Megszólal az ősi Sperduta harang

A szertartást Rolandas Makrickas bíboros, a pápai bazilika főpapja vezeti. A liturgia 17 órakor kezdődik karácsony második vecsernyéjének eléneklésével, majd 18 órakor a szent kapu bezárásának szertartása következik, melyet a Sperduta, az ősi harang megszólaltatása követ. A híres Sperduta, az úgynevezett „elveszett” harang, melyet 140 év szünet után 2024. március 21-én húztak fel újból a bazilika harangtornyába, miután repedését megjavították. IV. Miklós, az első ferences pápa önttette 1289-ben, aminta harangköpeny felirata máig hirdeti: „Ad Honorem Dei et Beate Marie Virginis”, Isten és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Zengő hangja a fáradt peregrinusoknak már messziről jelzi, hogy a templom nyitott kapuval várja az érkezőket.

Több módon is lehet követni

A liturgia előkészítése érdekében a bazilikát karácsony napján 15 órakor bezárják a nagyközönség előtt, ám 16 órakor ismét kinyit, hogy érkezési sorrendben fogadja a híveket, akik a szertartásra érkeznek. A szent kapu bezárásának liturgiáját a bazilika előtti téren óriás kivetítőkön is lehet követni, emellett a templom honlapja, Facebook-oldala, a Telepace tévé is közvetítik, utóbbi a weboldalán is.

Ritka szentév – két pápával

A 2025-ös szentév gondviselésszerű esemény volt az egész Egyház számára, amely valamennyi hívőt a szív megújult megtérésére hívott a soha meg nem csaló remény erényének szellemében. Egy különleges jubileum volt a mostani, amelyet Ferenc pápa a Spes non confundit kezdetű pápai bullájával hirdetett meg és amelyet most karácsonykor már XIV. Leó pápa zár le, akit 2025. május 8-án választottak pápává. Hogy a szentévet két különböző pápa nyissa és zárja, csak az 1700-as jubileum során történt, amikor XII. Ince pápa nyitotta meg a szentévet és XI. Kelemen zárta le.

Ferenc pápa sírja a bazilikában

A Santa Maria Maggiore-bazilika jelentőségét tovább növelte az a tény, hogy Ferenc pápa ezt a templomot választotta földi hamvainak helyéül. A jubileumi zarándoklat során zarándokok milliói tettek eleget a bazilikában a teljes búcsúhoz szükséges imádságok elvégzésének, amihez örömmel és lelkesen tették azt a „ráadást”, hogy imádkozzanak Ferenc pápa egyszerű sírjánál is. A hosszú sorok, amelyek rendezetten kígyóznak a bazilika teljesen körbevéve, ismerős látvánnyá váltak, és a lehető legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb módon közvetítették azt a szeretetet, amely a néhai szentatyát Isten népéhez fűzte. Mintegy nyolcvan hivatalos küldöttség tett itt különleges látogatást, hogy a Föld népei és nemzetei nevében imádkozzanak Ferenc pápa sírjánál.

