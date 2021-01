Képzőművészeti sikerek a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Csúzdi Szabó Erika tanítványainak munkái nemzetközi színtéren, a romániai International Painting Contest for Children (meseillusztrációs gyermekrajzverseny) elnevezésű versenyen a huszonegy országból érkezett több száz pályamű között dobogós helyen végeztek: Berta Eliza munkáit arany és bronz – míg Garaczi Kristóf pályaművét ezüstéremmel jutalmazta a nemzetközi zsűri.

Az egységes magyar rendőrség létrehozásának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett országos rajzpályázatra küldött pályamunkájáért ajándékcsomagot vehetett át az iskola nyolc diákja. A „Klímabarát közlekedés mindenkiért” elnevezésű kreatív pályázaton pedig öt diák kapott különdíjat. Mindannyian Csúzdi Szabó Erika tanítványai.

A sikeres pályaműveket és egyéb jól sikerült alkotást is felvonultat a napokban nyílt iskolai kiállítás, mely Csúzdi Szabó Erika 55 tanítványának féléves munkáját mutatja be, s mely virtuálisan a szülők számára és minden érdeklődő számára is elérhető a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola honlapján.

Forrás és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Magyar Kurír