Keresztény értékeket bemutató tantárgyat indított a Győri Egyházmegye és a Széchenyi István Egyetem

A győri Széchenyi István Egyetem a minőségi képzések megvalósítása és a fiatalok pályaválasztásának támogatása érdekében széles körű partnerségeket ápol az oktatás terén, amelyek a Győri Egyházmegyével kötött megállapodással tovább bővültek. Az együttműködés keretei közt az egyetem segíti az érintett egyházi intézmények szakmai munkáját, új nevelési és oktatásszervezési módszerek bevezetését, munkatársai részt vesznek az általános és a középiskolai tanulók pályaorientációt segítő tájékoztatásában. Az egyházmegye lehetőséget biztosít az egyetem képzéseinek bemutatására, népszerűsíti annak „Út a felsőoktatásba” programját, valamint részt vesz az Értékek és kihívások című, idén tavasszal indított tantárgy oktatásában.

„A Széchenyi-egyetemmel régóta kitűnő kapcsolatot ápolunk, amely számos közös kezdeményezésben testet öltött már. Az aláírással tehát egy már jól működő partnerséget tettünk hivatalossá. Örömteli, hogy ebből az egyházmegyei középiskolák diákjai is profitálhatnak, és olyan programokon vehetnek részt, amelyek közelebb hozzák számukra az egyetemet, megismerhetik az ott folyó képzéseket, kutatási területeket” – fogalmazott Veres András megyéspüspök. Hozzátette, az együttműködés ahhoz is hozzájárul, hogy az egyházi iskolákból kikerülők az egyetemen is megtalálják a keresztény értékeket, a vallásos közösséget.

„Egyedülállónak nevezhető a közösen elindított, minden hallgató számára elérhető, választható kurzus, amely lehetővé teszi, hogy megismerjék a keresztény filozófiát és életvitelt” – mondta el Veres András, aki maga is részt vesz előadóként a tantárgy lebonyolításában. Kiemelte, az egyetem nemzetközi hallgatói számára is biztosítják a lehetőséget, hogy gyakorolják hitüket, hiszen minden hónap harmadik vasárnapján angol nyelvű misét tartanak a győri székesegyházban. „Ezeken a szertartásokon rendszeresen részt vesznek a külföldi hallgatók, és sokan közülük a vasárnapi, sőt a hétköznapi miséken is jelen vannak” – jegyezte meg.

Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese kiemelte, a jó kapcsolatra jellemző, hogy a Brenner János Hittudományi Főiskola Szent László Kollégiumának ideiglenesen a Széchenyi-egyetem kollégiuma ad otthont. „Szintén fontos hallgatóink számára az a tevékenység, amelyet az egyetemi lelkészség végez, és amely sok fiatalnak nyújt lelki támogatást. A keresztény értékek közvetítésének új eleme a maximális, 120 fővel elindult »Értékek és kihívások« tantárgy, amely a fiataloknak ad támpontokat a világban való eligazodáshoz. Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert hallgatóink nemcsak diplomát szereznek nálunk, hanem az életük alapjait is leteszik. Ha ehhez kellő muníciót kapnak, akkor a magánéletben éppúgy sikeresek tudnak lenni, mint szakterületükön” – fűzte hozzá.

Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes aláhúzta, a fiatalok a középiskola után egy merőben új közegbe kerülnek. „Ez az átmenet sokszor nem könnyű, de minden olyan partnerség, amely az intézmény és az iskolák között jön létre, segít abban, hogy az átállás a lehető legzökkenőmentesebb legyen, és a friss hallgatók könnyebben illeszkedjenek be. Az együttműködés lehetőséget ad arra is, hogy a középiskola és az egyetem közösen figyeljen oda a fiatal tehetségekre, és segítse útjukat” – húzta alá.

A partnerség a Győri Egyházmegye oktatási intézményeit – a győri Apor Vilmos Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégiumot, a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvodát, a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsődét, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodát, a csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvoda és Általános Iskolát, a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvodát, valamint a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát – érinti.

Forrás és fotó: Széchenyi István Egyetem

