Kereszténynek lenni boldogság – Szentmise Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Író Sándor szentbeszédében a nyolc boldogság üzenetéről, valamint a mai kor emberének és a keresztények boldogságának kihívásairól szólt.

Akár az Isten melletti elköteleződés, akár a házasságban hozott döntésre a legteljesebb válasz megmagyarázhatatlan

– mutatott rá a szentmise szónoka.

Mit is jelent a mai korban a szenteket ünnepelni? – tette fel a kérdést. – Nekünk, keresztényeknek szükségünk van szentekre, hiszen az ő példájuk mutatja meg azt a helyet, ahova készülünk, és ahogyan élnünk kell. Itt és most kell megtanulnunk becsülettel élni az életünket. Ezt tette Boldog Apor Vilmos püspök is.

A belső szív hangjára kell hallgatnunk, elfogadnunk önmagunkat, melyet a csendben érhetünk el;

az elmúlt időszak is erre mutatott rá – hangsúlyozta a szónok.

Miként Apor Vilmos püspök védelmezte az asszonyokat, úgy nekünk is küldetésünk van egymás iránt, azok iránt az embertársaink iránt, akik közé naponta megyünk. A Győri Egyházmegye történetében sok más vértanú és mártír papot találhatunk, akiknek élete szintén példakép lehet – mondta a főcelebráns.

Istennek fontosak vagyunk, és ha fontosak, akkor boldognak kell lennünk – szögezte le szentbeszéde végén Író Sándor.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Hencz Márton



Magyar Kurír