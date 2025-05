Keresztet állítottak Solymáron

Sipos Kata beszámolóját közöljük szerkesztve.

A keresztállítás kezdeményezője, Erőss Loránd idegsebész kerekhegyi lakos, a Máltai Lovagrend ispotályosa ünnepi beszédében hangsúlyozta, miért is áll a „Tutio fiedei et obsequium pauperum” (A hit védelme és az elesettek szolgálata), a rend jelmondata a kereszten: Mindenkinek szüksége van arra, hogyha nehézségei vannak, akkor egy olyan omega-pont felé tudjon fordulni, ahol nyugalmat és szeretetet találhat. A továbbiakban arról beszélt, hogy a kereszt egy jel. Jel, mely figyelmeztet bennünket, hogy a teremtett világban mindannyian egymásra szorulunk. Ez a csepp alakú terület talán a verejtékünk cseppjét is jelentheti. A fiatalok számára lehet egy olyan hely, ahol leülhetnek este vagy iskola után beszélgetni. Az az álma, hogy a fiatalok ne azt mondják, hogy találkozzunk a buszfordulóban, hanem hogy találkozzunk a keresztnél.

A rendezvény főszervezője Erőss Loránd felesége, Erőss Réka volt. Közreműködött a Corvinus vegyeskar, Solymári Katolikus Gitáros Énekkar, Őri-Kovács Anna, Füsti Száva, Füsti Georgina.

Az ünnepségen Zlinszky Péter, Solymár polgármestere is szólt az egybegyűltekhez.

Forrás: Sipos Kata

Fotó: Sipos Kata; Grátzer-Bogdán Tamás/Solymári Hírmondó

