Kiválasztották a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus süteményét

A katolikus világesemény tiszteletére a Magyar Cukrász Ipartestület Vojtek Éva ötletgazda kezdeményezésére pályázatot hirdetett a kongresszus süteményének megalkotására. A verseny kiírását hosszas egyeztetések előzték meg, amelybe a szakmai testület bevonta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket is. Ő egyházi szempontok meghatározásával segítette a verseny előkészítését.

A pályázóknak számos kritérium szerint kellett a süteményüket megtervezni, összeállítani. Az egyik legfőbb ezek közül az volt, hogy a termék jellegzetes, meghatározó ízének kialakításában olyan alapanyagokat használjanak a cukrászok, amelyek a Bibliában is megjelennek: például a füge, a datolya, a gránátalma, a szeder, a mandula, a dió, a pisztácia, a bab vagy az olívaolaj. A tervezés során ügyelniük kellett a szakembereknek arra is, hogy alkotásuk a rendezvény jellege miatt egyenként csomagolható és hűtés nélkül is tárolható legyen.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részéről Fábry Kornél főtitkár követte figyelemmel a pályázatot, és részt vett a zsűri munkájában is.

A NEK főtitkára mellett a hazai szakma elismert képviselői foglaltak helyet zsűriben:

Auguszt József (Auguszt Cukrászda, Budapest)

Erdélyi Balázs (Magyar Cukrász Ipartestület, Budapest)

Pass Szilvia (Aranyalma Cukrászda, Székesfehérvár)

Sulyán Pál (Sulyán Cukrászda, Veresegyház)

Vojtek Éva (Cukrászmester Magazin, Budapest)

Az első fordulóból hét sütemény jutott be a döntőbe:

Fügés keksz (Andrész Petra, Andrész Cukrászda, Biatorbágy)

Mandulás szedres kocka (Benczur Sándor, Marcipán Cukrászda, Hódmezővásárhely)

Názáret (Czömpöly Eleonóra, Cake Art Cukrászat, Táplánszentkereszt)

Egy falat mennyország (Karl Zsolt, Karl Cukrászda, Dunaharaszti)

A szeretet íze (Márkus Beáta, Bejó Cukrászda, Békéscsaba)

Szent Erzsébet rózsái (Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök)

Hála (Csuta Rita, Csuta Cukrászda, Csákvár)

A döntőbe került hét cukrász hasznos tanácsokat kapott a zsűri tagjaitól a felhasznált anyagokat, a díszítést, az elnevezést és a csomagolást illetően is.

A zsűrit komoly feladat elé állították a versenyzők, mivel mindegyik döntős sütemény igazi kuriózum volt. Mindegyik termék más és másféleképpen közelítette meg a témát, így még nehezebb volt a döntés – értékelt Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke.

A nyertes sütemény végül Karl Zsolt cukrászmester műve lett. A zsűri értékelése szerint Karl Zsolt jól ötvözte termékében a magyar cukrászhagyományokat a Bibliában is megjelenő alapanyagokkal. A Pozsonyi tésztába csomagolt, gazdag, gyümölcsös töltelékkel készült sütemény minden kritériumnak megfelelt, és a bírálók véleménye szerint jól be tudja mutatni a magyar cukrászati hagyományokat a külföldről érkező vendégek számára is.

A győztes alkotásban a narancsos ízvilág mellett megjelenik a mandula, a füge, a datolya, a szilva, a sárgabarack és a méz is.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a kongresszus nyitómiséjén közel 1300 elsőáldozó gyermek fogja megkapni a „NEK Süteményt”.

A kongresszus hivatalos süteményét szeptember 3-tól cukrászdákban is kínálják majd a vendégeknek. Az ipartestület minden szakmai segítséget megad a nyertes alkotás elkészítéséhez. Erdélyi Balázs azt is elmondta, hogy a jelentkező cukrászdák egyben azt is vállalják, hogy a kongresszus ideje alatt egy alkalommal karitatív módon megvendégelik a szentmisén részt vevő híveket a székhelyük környékén lévő templomnál.

A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke ismertette, a pályázat egyik célja az volt, hogy a győztes süteménnyel emléket állítsanak a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, de nem titkolt reményük, hogy a győztes sütemény hosszú éveken keresztül megtalálható lesz majd a magyar cukrászdák választékában. „Erről természetesen a vendégek fognak dönteni, ők lesznek a végső zsűri” – tette hozzá Erdélyi Balázs.

Forrás: NEK

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír