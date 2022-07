Kőkereszt tesz tanúságot a kaposvári Donnerben

Ez a közösség mindig táplálkozott Krisztus keresztjéből – osztotta meg gondolatait Vörös Péter plébániavezető lelkész. – Tanúságot tesz a közösség erejéről, mert ez az egyetlen templom a városban, mely teljes egészében közadakozásból épült fel a negyvenes évek végén. Az itt élő embereknek fontos volt a keresztény, katolikus hitük. Erről a hitről tesz tanúságot ez a kereszt is, melyet ma megáldunk.

Ez a kereszt egyedülálló. Látjuk, hogy a közepén nem a megszokott korpusz, Krisztus teste látható, hanem az azt szimbolizáló alak. Az alkotás így nemcsak Krisztus haláláról, hanem feltámadásáról is tanúságot tesz. Ebben a keresztben a húsvéti misztériumunk teljessége van jelen. Azt a hitet hirdeti számunkra, melyet Péteri Pál atya itt, a közösségben oly sokszor próbált tanítani, s melyről tanúságot tett. Huszonhat éven keresztül volt ennek a közösségnek a pásztora, s most ezzel a kereszttel szerettünk volna neki is emléket állítani – fogalmazott Vörös Péter.

Úgy gondolom, egy közösségnek rendszeresen tanúságot kell tennie mindazon értékek mellett, amelyek fontosak a számára – fogalmazott Szita Károly, Kaposvár város polgármestere. – Hitet kell tennie a megmaradásért, a kulturális gyökereinek életben tartásáért, hitet a család mellett és azért, hogy legyen értelme a napi cselekvéseknek.

Ma, itt és most mindannyian hitet teszünk. A donneri plébániatemplom és közösségi ház, illetve az előtte elterülő, megszépült tér felújítása után, közadakozásból, a közösség lelki, szellemi és anyagi támogatásával kőkeresztet állítunk. Azért, hogy emlékeztessük önmagunkat a keresztény gyökereinkre, a gyakorolt vagy gyakorlandó erényekre. Arra, hogy miként szeretnénk élni Magyarországon és Kaposváron. Nem kevésbé nemes cél a hőseinkre, elődeinkre való emlékezés sem. A Donnerből elindult katonahőseinkre és az ebben a városrészben szolgáló Péteri Pál atyára hálatelt szívvel gondolunk.

A kereszt új, az üzenet régi: Magyarország keresztény ország, mindennapunk mozgatórugója a krisztusi szeretet

– fogalmazott a polgármester, akinek szavait követően Kisiván Csaba plébániavezető lelkész megáldotta a keresztet.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír