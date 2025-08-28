Könyv jelent meg Leó pápa beszédeiből, középpontban a béke témájával

Isten elsődleges szerepe, szeretetközösség az Egyházban, a béke keresése: ezek a témák jellemzik Leó pápa tanítását. Ezek a prioritások – derül ki az E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo (És legyen béke! Beszédek az Egyházhoz és a világhoz) című kötetből – jegyzi meg a Vatikáni Könyvkiadó sajtóközleménye a könyvről, amely augusztus 27-től kapható az olasz könyvesboltokban.

A 160 oldalas, 15 eurós könyv jelenleg olasz, angol és spanyol nyelven érhető el. XIV. Leó pápa 2025. május 8-án, az algériai vértanúk liturgikus emléknapján, a világ előtti első megjelenésekor kifejezte reményét a „fegyvertelen és lefegyverző” békére. Ezek a szavak felidézték a tibhirine-i perjel, Christian de Chergé végrendeletében foglaltakat, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg társaival együtt, akiket 2018-ban boldoggá avattak.

A pápa szavai világosan mutatják, Isten kell hogy álljon az első helyen mindenki számára az Egyházban, és különösen a hatalmon lévők számára. Arra hív, hogy „legyünk a háttérben, hogy Krisztus legyen elöl, legyünk kicsinnyé, hogy megismerjék és megdicsőítsék őt”. Ezután bizalmasan megosztotta nagy vágyát: „egy egységes Egyház, az egység és a szeretetközösség jele, amely a megbékélt világ kovászává válik”. A pápa számtalan felhívása a megbékélésre nemcsak a politikához, hanem minden ember szívéhez szól: „A béke mindannyiunkkal kezdődik: azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír