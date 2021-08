Kovács Gusztáv, a PPHF rektora az Európai Katolikus Teológiai Társaság új alelnöke

Az Európai Katolikus Teológiai Társaság (European Society for Catholic Theology, ESCT) több mint hatszáz tagot számlál, és egyedüli európai szervezetként tagja a Katolikus Teológiai Társaságok Nemzetközi Hálózatának (International Network of Societies for Catholic Theology). A társaság alapítója Peter Hünermann, aki egyike a 20. század legjelentősebb teológusainak.

A szervezet kétévente megtartott közgyűlésén választja meg az új alelnököt, aki a soron következő konferencia házigazdája is egyben. A választásra a Teremtés – Átalakulás – Teológia című konferenciát követően került sor, melyet augusztus 25. és 28. között rendeztek az Osnabrücki Egyetemen.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola néhány oktatója és diákja is részt vett a tudományos találkozón: Kovács Gusztáv rektor, Lukács Ottilia, Csonta István, Ragadics Tamás és Csonta Réka oktatók, valamint Vermes Nikolett, Rimai Bálint és Fábián Bence hallgatók; hozzájuk csatlakozott Perendy László atya és Geiszelhardt Sára, a Bécsi Egyetem doktorandusz hallgatója. A konferencián többször felszólalt Milos Lichner SJ, a társaság elnöke; Margit Eckholt, a konferencia szervezője, valamint Kovács Gusztáv, a magyar szekció elnöke is. Lukács Ottilia Approaches to Creation and Transformation in the Old Testament című tanulmánya a plenáris előadások között szerepelt. Számos prezentáció kiemelt részét képezte Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája, illetve a pandémia társadalmunkat befolyásoló tényezői. A konferencia egyik fontos programja volt a Dómban tartott szentmise is, melyet Franz-Josef Bode osnabrücki püspök celebrált.

A tudományos találkozón a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatói és hallgatói is részt vettek

A szervezet elnöki tisztségét Margit Echolt, az Osnabrücki Egyetem dogmatikatanára, az ESCT korábbi alelnöke tölti be az elkövetkezendő két évben. Kovács Gusztáv személyében első alkalommal van magyar alelnöke társaságnak.

A 2023-ban Pécsen rendezendő konferencia témája Európa és a kontinens lelki forrásai (Europe: Spiritual Resources for the Future) lesz, melyre a teológia és a hozzá kapcsolódó tudományterületek nemzetközileg elismert képviselőit várják.

Az alelnök beszédében hangsúlyozta, hogy Európa lelkisége egyszerre időszerű és jövőbe mutató téma, amely a teológia számára is nagy jelentőséggel bír. Európai teológusokat tömörítő szervezetként az ESCT számára pedig kiemelten fontos, hogy a téma tárgyalása során a leendő részvevők ne csak gondolkodásban, hanem a szívükben is közeledjenek egymáshoz.

A közgyűlést követően a szervezet négy korábbi elnöke, Sigrid Müller (Bécs), Marie Jo Thiel (Strassbourg), Martin Lintner (Brixen) és Milos Lichner (Pozsony) gratulált a társaság új vezetőinek.

