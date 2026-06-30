Közös tanúságtétel a hitben – Szent Pál ünnepe a szabadkai székesegyházban

Az ünnepi bevonulást követően a szentmise főcelebránsa köszöntötte az egyházmegye ünnepére érkezett vendégeket: Fabijan Svalinát, a Szerémi Egyházmegye főpásztorát és Đuro Gašparovićot, a Szerémi Egyházmegye emeritus megyéspüspökét; Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspököt, továbbá az általános helynököket, delegátusokat, valamint a Szabadkai Egyházmegye minden papját, diakónusát és szerzetesét.

Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök szívélyesen üdvözölte azokat a papokat és szerzeteseket is, akik más egyházmegyékből érkeztek. Ezt követően olasz nyelven külön köszöntötte Santo Rocco Gangemi érseket, Szerbia apostoli nunciusát, valamint Luca Sartori vatikáni diplomatát, az Apostoli Nunciatúra titkárát.

Nem kétséges, hogy a krisztusi tanítás gyors elterjedésében rendkívüli szerep jutott Pál apostolnak. Szinte emberfeletti áldozatkészsége, szívóssága, teológiai tájékozottsága, gót műveltsége alkalmassá tette őt arra, amire a Gondviselés szánta – emelte ki ünnepi szentbeszédében a Szabadkai Egyházmegye főpásztora.

Az Apostolok Cselekedeteiben az Úr Ananiást így bátorította: „Menj csak, mert ő választott edényem, hogy nevemet a pogányoknak és a királyoknak és Izrael fiainak hirdesse.” (ApCsel 9,15) Megtérése után Pál már mindezt már nem a saját érdemének tartotta, hiszen tisztában volt a saját emberi gyengeségeivel, fogyatékosságaival és az ezekből fakadó kudarcokkal, és állandóan hálát adott Istennek a munkájában megmutatkozó kegyelem erejéért – fejtette ki Fazekas Ferenc püspök.

Boldog emlékű XVI. Benedek pápa mondta a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában az évfordulós évet (a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 11-én kezdődött, és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tartott – a szerk.) megnyitó beszédében: „Ne csak azt kérdezzük, ki volt Szent Pál apostol, hanem főképpen azt, hogy ki ma számunkra Szent Pál?” Egyértelmű kérés ez arra vonatkozóan, hogy ünneplésünk fő célja az legyen, hogy megkeressük Szent Pál életművében azt, ami nekünk, ma élő keresztényeknek segíthet a helyes Krisztus-követés kialakításában – tette hozzá a szatmári megyéspüspök.

Szent Pál a damaszkuszi úton találkozott a Feltámadott Jézussal, akiben felismerte a választott nép várva várt Messiás-királyát, és ami még ennél is fontosabb: Jézus Krisztusban felismerte személyes Megváltóját. Isten szeretetének személyes közvetlensége ragadta meg Pál apostolt, és tette őt Jézus tanítása és a megváltás lelkes hirdetőjévé.

„Ragadjon meg bennünket is Szent Pál apostol buzgósága, legyünk buzgó és hiteles keresztények Krisztus Urunk tanítása szerint!” – biztatott Fazekas Ferenc püspök.

A Szabadkai Egyházmegye főünnepének tiszteletére bemutatott szentmisét az Albe Vidaković székesegyházi kórus tette még ünnepélyesebbé, Miroslav Stantić vezényletével.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír