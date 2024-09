Közösen a 2025-ös szentév felé – A romániai katolikus püspökök plenáris ülése Temesváron

Az ülés elején felolvasták a Romániai Görögkatolikus Egyház nagyérseke, a CER elnöke, Lucian Mureșan bíboros üzenetét, amelyet a főpásztoroknak címzett.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Giampiero Gloder, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa is, aki a lugosi görögkatolikus székesegyházban tartott szentmisét is celebrálta. A plenáris ülés elején jelen volt Ciprian-Vasile Olinici vallásügyi államtitkár is.

A főpásztorok tárgyalásokat folytattak a püspöki szinódus 2024 októberében tartandó második ülésszakáról.

Az esemény az Egyház egységének a jele, amit Isten egész népe imádsággal kísér, hogy a Szentlélek munkája bőséges gyümölcsöt teremjen közösségeink életében. Keresztényként mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy az evangélium szellemében éljünk, a közösséget építsük, a hitünkhöz ragaszkodjunk, és így minden hívő a saját küldetése révén bekapcsolódjon az Egyház egyetemes apostolkodásába.

Az ülés napirendjén szerepelt a 2025-ös jubileumi év témája is. A CER főpásztorai tudomásul vették a Szentszék által javasolt programot, és a Szentatya felhívásának megfelelően a helyi egyházak kezdeményezései igyekeznek megragadni és továbbadni a jubileumi év lelkületét és üzenetét. A július 28. és augusztus 3. közötti ifjúsági jubileumi találkozó lesz a legnagyobb rendezvény Rómában, amelyre a romániai fiatalok is készülnek.

A főpásztorok kiértékelték a szeptemberben Cheile Grădiștei-ben megrendezett Országos Katolikus Ifjúsági Találkozót, illetve eszmecserét folytattak a lelkipásztori munka, az oktatás és a karitatív munka szempontjairól. Különös figyelemmel fordultak az árvíz sújtotta megyék felé, és döntöttek arról, hogy a Caritas Catolica szervezetein keresztül segítséget nyújtanak az áldozatoknak.

A CER következő plenáris ülésének a kisinyovi római katolikus püspökség ad otthont 2025. május 14–17. között.

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu

főtitkár

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír